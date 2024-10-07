Текслер взял на контроль подключение к теплу военного городка под Челябинском

08 октября 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер контролирует подключение к теплу домов в Чебаркуле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер взял на контроль подключение к теплу военного городка в Чебаркуле, жители которого год назад замерзали в своих квартирах. Об этом Текслер соообщил в своем telegram-канале 8 октября. «Как и обещал, лично контролирую коммунальные работы в военном городке Чебаркуля. Напомню: лишь в этом году, после передачи земель и инфраструктуры в собственность муниципалитета, у нас появилась возможность приступить к решению накопленных проблем. Лично был в городке в начале августа, встретился с жителями. Определили подробный план действий по восстановлению изношенной инфраструктуры», — сообщил Текслер. По словам Текслера, к зиме подготовлена действующая котельная, отремонтированы проблемные участки тепловых сетей и заменена запорная арматура на сетях. Завершается ремонт систем отопления и горячего водоснабжения 22 домов, ремонт межпанельных швов 25 домов и ремонт кровель 12 домов. Для обслуживания жилого фонда закуплено пять коммунальных машин. В 43 домах из 50 тепло подано. В оставшихся домах тепло будет в ближайшие дни. Проблема с отоплением заключалась в том, что муниципалитет не имел права тратить средства на ремонт отопления домов, которые ему не принадлежали. Они относились к Минобороны, которое, в свою очередь, не занималось их содержанием на должном уровне. По словам Текслера, теперь эта проблема устранена. В прошлом году жители военного городка были вынуждены уехать из ледяных квартир, где температура не поднималась выше 10 градусов. Ситуацией с отоплением городка заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер взял на контроль подключение к теплу военного городка в Чебаркуле, жители которого год назад замерзали в своих квартирах. Об этом Текслер соообщил в своем telegram-канале 8 октября. «Как и обещал, лично контролирую коммунальные работы в военном городке Чебаркуля. Напомню: лишь в этом году, после передачи земель и инфраструктуры в собственность муниципалитета, у нас появилась возможность приступить к решению накопленных проблем. Лично был в городке в начале августа, встретился с жителями. Определили подробный план действий по восстановлению изношенной инфраструктуры», — сообщил Текслер. По словам Текслера, к зиме подготовлена действующая котельная, отремонтированы проблемные участки тепловых сетей и заменена запорная арматура на сетях. Завершается ремонт систем отопления и горячего водоснабжения 22 домов, ремонт межпанельных швов 25 домов и ремонт кровель 12 домов. Для обслуживания жилого фонда закуплено пять коммунальных машин. В 43 домах из 50 тепло подано. В оставшихся домах тепло будет в ближайшие дни. Проблема с отоплением заключалась в том, что муниципалитет не имел права тратить средства на ремонт отопления домов, которые ему не принадлежали. Они относились к Минобороны, которое, в свою очередь, не занималось их содержанием на должном уровне. По словам Текслера, теперь эта проблема устранена. В прошлом году жители военного городка были вынуждены уехать из ледяных квартир, где температура не поднималась выше 10 градусов. Ситуацией с отоплением городка заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.