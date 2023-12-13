Жители военного городка в Чебаркуле уехали из ледяных квартир. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальная авария в посёлке Мартюш. Свердловская область, холод, градусник, тепло в доме, температура в квартире
Жители обогреваются духовками и электрическими радиаторами, но в квартирах все равно холодно Фото:

Жители военного городка в Чебаркуле Челябинской области уехали из ледяных квартир, где температура не поднимается выше 10 градусов. Проблема с отоплением не решается уже шесть лет, сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.

«В поселке имени А. Каширина (ДОС) в Чебаркуле жители практически всех домов замерзают в своих квартирах, температура в которых не поднимается выше 10-15 градусов с обогревателями, плитами и духовками. Беременная жена военнослужащего СВО с двумя детьми уехала с ледяной квартиры, потому что дети начали замерзать в пуховиках и шапках дома», — пояснил URA.RU Рыжий.

Рыжий уточнил, что проблема с отоплением не решается уже шесть лет, несмотря на исправную оплату счетов. В среднем каждая семья оплачивает порядка 3,5 тысяч рублей за отопление в месяц, замерзая в собственных квартирах. При этом под окнами дома находится теплотрасса, утепление которой частично отсутствует.

«Экспертам НФ удалось выяснить, что спор о принадлежности жилых домов в ДОСе затянулся на много лет, но за отопление отвечает одна и та же управляющая организация. Причина „холодных домов“ на первый взгляд очевидна: трубы не изолированы надлежащим образом, будто это бесхозяйный объект. Мы направили свое обращение к губернатору Челябинской области и прокуратуру региона с просьбой взять ситуацию на контроль», — добавил Рыжий.

Ранее URA.RU сообщало о жителях Кыштыма, которым пришлось приобрести внедорожник для того, чтобы выезжать из леса, куда их переселили власти по программе «Молодая семья». Они больше 10 лет пытаются добиться строительства дороги.

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Жители военного городка в Чебаркуле Челябинской области уехали из ледяных квартир, где температура не поднимается выше 10 градусов. Проблема с отоплением не решается уже шесть лет, сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «В поселке имени А. Каширина (ДОС) в Чебаркуле жители практически всех домов замерзают в своих квартирах, температура в которых не поднимается выше 10-15 градусов с обогревателями, плитами и духовками. Беременная жена военнослужащего СВО с двумя детьми уехала с ледяной квартиры, потому что дети начали замерзать в пуховиках и шапках дома», — пояснил URA.RU Рыжий. Рыжий уточнил, что проблема с отоплением не решается уже шесть лет, несмотря на исправную оплату счетов. В среднем каждая семья оплачивает порядка 3,5 тысяч рублей за отопление в месяц, замерзая в собственных квартирах. При этом под окнами дома находится теплотрасса, утепление которой частично отсутствует. «Экспертам НФ удалось выяснить, что спор о принадлежности жилых домов в ДОСе затянулся на много лет, но за отопление отвечает одна и та же управляющая организация. Причина „холодных домов“ на первый взгляд очевидна: трубы не изолированы надлежащим образом, будто это бесхозяйный объект. Мы направили свое обращение к губернатору Челябинской области и прокуратуру региона с просьбой взять ситуацию на контроль», — добавил Рыжий. Ранее URA.RU сообщало о жителях Кыштыма, которым пришлось приобрести внедорожник для того, чтобы выезжать из леса, куда их переселили власти по программе «Молодая семья». Они больше 10 лет пытаются добиться строительства дороги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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