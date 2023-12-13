Жители военного городка в Чебаркуле уехали из ледяных квартир. Видео

13 декабря 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Жители обогреваются духовками и электрическими радиаторами, но в квартирах все равно холодно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители военного городка в Чебаркуле Челябинской области уехали из ледяных квартир, где температура не поднимается выше 10 градусов. Проблема с отоплением не решается уже шесть лет, сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «В поселке имени А. Каширина (ДОС) в Чебаркуле жители практически всех домов замерзают в своих квартирах, температура в которых не поднимается выше 10-15 градусов с обогревателями, плитами и духовками. Беременная жена военнослужащего СВО с двумя детьми уехала с ледяной квартиры, потому что дети начали замерзать в пуховиках и шапках дома», — пояснил URA.RU Рыжий. Рыжий уточнил, что проблема с отоплением не решается уже шесть лет, несмотря на исправную оплату счетов. В среднем каждая семья оплачивает порядка 3,5 тысяч рублей за отопление в месяц, замерзая в собственных квартирах. При этом под окнами дома находится теплотрасса, утепление которой частично отсутствует. «Экспертам НФ удалось выяснить, что спор о принадлежности жилых домов в ДОСе затянулся на много лет, но за отопление отвечает одна и та же управляющая организация. Причина „холодных домов“ на первый взгляд очевидна: трубы не изолированы надлежащим образом, будто это бесхозяйный объект. Мы направили свое обращение к губернатору Челябинской области и прокуратуру региона с просьбой взять ситуацию на контроль», — добавил Рыжий. Ранее URA.RU сообщало о жителях Кыштыма, которым пришлось приобрести внедорожник для того, чтобы выезжать из леса, куда их переселили власти по программе «Молодая семья». Они больше 10 лет пытаются добиться строительства дороги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители военного городка в Чебаркуле Челябинской области уехали из ледяных квартир, где температура не поднимается выше 10 градусов. Проблема с отоплением не решается уже шесть лет, сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «В поселке имени А. Каширина (ДОС) в Чебаркуле жители практически всех домов замерзают в своих квартирах, температура в которых не поднимается выше 10-15 градусов с обогревателями, плитами и духовками. Беременная жена военнослужащего СВО с двумя детьми уехала с ледяной квартиры, потому что дети начали замерзать в пуховиках и шапках дома», — пояснил URA.RU Рыжий. Рыжий уточнил, что проблема с отоплением не решается уже шесть лет, несмотря на исправную оплату счетов. В среднем каждая семья оплачивает порядка 3,5 тысяч рублей за отопление в месяц, замерзая в собственных квартирах. При этом под окнами дома находится теплотрасса, утепление которой частично отсутствует. «Экспертам НФ удалось выяснить, что спор о принадлежности жилых домов в ДОСе затянулся на много лет, но за отопление отвечает одна и та же управляющая организация. Причина „холодных домов“ на первый взгляд очевидна: трубы не изолированы надлежащим образом, будто это бесхозяйный объект. Мы направили свое обращение к губернатору Челябинской области и прокуратуру региона с просьбой взять ситуацию на контроль», — добавил Рыжий. Ранее URA.RU сообщало о жителях Кыштыма, которым пришлось приобрести внедорожник для того, чтобы выезжать из леса, куда их переселили власти по программе «Молодая семья». Они больше 10 лет пытаются добиться строительства дороги.