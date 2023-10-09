09 октября 2023

Бастрыкин поручил проверить жалобы замерзающих челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Замерзающие в своих квартирах жители Чебаркуля обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину Фото:

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по поводу жалоб жителей военного городка из Чебаркуля (Челябинская область). Об этом 10 октября сообщила пресс-служба следственного комитета.

«В средствах массовой информации размещено обращение к руководству СК России, в котором жители города Чебаркуля сообщают, что проживают в домах, где отсутствуют горячая вода и отопление. Жильцы сообщают, что управляющая компания бездействует и не реагирует на многочисленные жалобы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту обращения следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

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Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по поводу жалоб жителей военного городка из Чебаркуля (Челябинская область). Об этом 10 октября сообщила пресс-служба следственного комитета. «В средствах массовой информации размещено обращение к руководству СК России, в котором жители города Чебаркуля сообщают, что проживают в домах, где отсутствуют горячая вода и отопление. Жильцы сообщают, что управляющая компания бездействует и не реагирует на многочисленные жалобы», — сообщили в пресс-службе ведомства. По факту обращения следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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