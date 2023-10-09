Бастрыкин поручил проверить жалобы замерзающих челябинцев

10 октября 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Замерзающие в своих квартирах жители Чебаркуля обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по поводу жалоб жителей военного городка из Чебаркуля (Челябинская область). Об этом 10 октября сообщила пресс-служба следственного комитета. «В средствах массовой информации размещено обращение к руководству СК России, в котором жители города Чебаркуля сообщают, что проживают в домах, где отсутствуют горячая вода и отопление. Жильцы сообщают, что управляющая компания бездействует и не реагирует на многочисленные жалобы», — сообщили в пресс-службе ведомства. По факту обращения следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по поводу жалоб жителей военного городка из Чебаркуля (Челябинская область). Об этом 10 октября сообщила пресс-служба следственного комитета. «В средствах массовой информации размещено обращение к руководству СК России, в котором жители города Чебаркуля сообщают, что проживают в домах, где отсутствуют горячая вода и отопление. Жильцы сообщают, что управляющая компания бездействует и не реагирует на многочисленные жалобы», — сообщили в пресс-службе ведомства. По факту обращения следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.