Бастрыкин поручил проверить жалобы замерзающих челябинцев

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по поводу жалоб жителей военного городка из Чебаркуля (Челябинская область). Об этом 10 октября сообщила пресс-служба следственного комитета.
«В средствах массовой информации размещено обращение к руководству СК России, в котором жители города Чебаркуля сообщают, что проживают в домах, где отсутствуют горячая вода и отопление. Жильцы сообщают, что управляющая компания бездействует и не реагирует на многочисленные жалобы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По факту обращения следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.
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