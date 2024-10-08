NYT: российская армия нашла действенный способ ударов по ВСУ

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Международный строительный форум 100+ Techno Build. День первый. Екатеринбург, квадракоптер, дрон
ВС РФ «прощупывают» системы ПВО Украины, атакуя объекты дронами, пишет NYT Фото:

Российские войска в основном атакуют объекты ВСУ на территории Украины беспилотниками, что является умной стратегией «прощупывания» и истощения украинских систем ПВО. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«Российские воздушные атаки в течение последнего месяца в основном осуществлялись с помощью беспилотников, что, по мнению военных экспертов, является стратегией прощупывания и истощения украинских ПВО», — сообщает газета. По словам авторов, армия РФ использует такую тактику, в том числе, для дальнейших атак по объектам Украины с помощью большого количества ракет.

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Российские войска в основном атакуют объекты ВСУ на территории Украины беспилотниками, что является умной стратегией «прощупывания» и истощения украинских систем ПВО. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Российские воздушные атаки в течение последнего месяца в основном осуществлялись с помощью беспилотников, что, по мнению военных экспертов, является стратегией прощупывания и истощения украинских ПВО», — сообщает газета. По словам авторов, армия РФ использует такую тактику, в том числе, для дальнейших атак по объектам Украины с помощью большого количества ракет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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