NYT: российская армия нашла действенный способ ударов по ВСУ

08 октября 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

ВС РФ «прощупывают» системы ПВО Украины, атакуя объекты дронами, пишет NYT Фото: Размик Закарян © URA.RU Российские войска в основном атакуют объекты ВСУ на территории Украины беспилотниками, что является умной стратегией «прощупывания» и истощения украинских систем ПВО. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Российские воздушные атаки в течение последнего месяца в основном осуществлялись с помощью беспилотников, что, по мнению военных экспертов, является стратегией прощупывания и истощения украинских ПВО», — сообщает газета . По словам авторов, армия РФ использует такую тактику, в том числе, для дальнейших атак по объектам Украины с помощью большого количества ракет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска в основном атакуют объекты ВСУ на территории Украины беспилотниками, что является умной стратегией «прощупывания» и истощения украинских систем ПВО. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Российские воздушные атаки в течение последнего месяца в основном осуществлялись с помощью беспилотников, что, по мнению военных экспертов, является стратегией прощупывания и истощения украинских ПВО», — сообщает газета. По словам авторов, армия РФ использует такую тактику, в том числе, для дальнейших атак по объектам Украины с помощью большого количества ракет.