NYT: российская армия нашла действенный способ ударов по ВСУ

Российские войска в основном атакуют объекты ВСУ на территории Украины беспилотниками, что является умной стратегией «прощупывания» и истощения украинских систем ПВО. Об этом сообщает американская газета The New York Times.
«Российские воздушные атаки в течение последнего месяца в основном осуществлялись с помощью беспилотников, что, по мнению военных экспертов, является стратегией прощупывания и истощения украинских ПВО», — сообщает газета. По словам авторов, армия РФ использует такую тактику, в том числе, для дальнейших атак по объектам Украины с помощью большого количества ракет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Российские войска в основном атакуют объекты ВСУ на территории Украины беспилотниками, что является умной стратегией «прощупывания» и истощения украинских систем ПВО. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Российские воздушные атаки в течение последнего месяца в основном осуществлялись с помощью беспилотников, что, по мнению военных экспертов, является стратегией прощупывания и истощения украинских ПВО», — сообщает газета. По словам авторов, армия РФ использует такую тактику, в том числе, для дальнейших атак по объектам Украины с помощью большого количества ракет.