Под Екатеринбургом пятые сутки не могут найти 17-летнюю девушку с татуировками. Фото

08 октября 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Последний раз девушку видели 4 октября (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Арамиле (Свердловская область) 4 октября пропала 17-летняя Кристина Дудина. На ее поиски вышли силовики и волонтеры. У пропавшей есть четыре татуировки. Об этом рассказали в спасательном отряде «Прорыв». «Внимание! Пропала Кристина Дудина! Особые приметы: татуировка „красная роза“ на левой руке, татуировка за ухом маленькая „полумесяц“, татуировка на животе надпись, татуировка на левой ноге „самолет“» — следует из поста сообщества волонтеров в соцсети «ВКонтакте». На момент пропажи девушка была одета в черную куртку, серые джинсы и черные кроссовки. Носит очки, с собой взяла сумку. Рост пропавшей — 160 сантиметров, серые глаза и черные волосы под каре. Ее розыском занимается отдел полиции №21 МО МВД России «Сысертский». Сообщить информацию о девушке можно по телефонам: +7(343)743-19-90 или «112». сообщество «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Арамиле (Свердловская область) 4 октября пропала 17-летняя Кристина Дудина. На ее поиски вышли силовики и волонтеры. У пропавшей есть четыре татуировки. Об этом рассказали в спасательном отряде «Прорыв». «Внимание! Пропала Кристина Дудина! Особые приметы: татуировка „красная роза“ на левой руке, татуировка за ухом маленькая „полумесяц“, татуировка на животе надпись, татуировка на левой ноге „самолет“» — следует из поста сообщества волонтеров в соцсети «ВКонтакте». На момент пропажи девушка была одета в черную куртку, серые джинсы и черные кроссовки. Носит очки, с собой взяла сумку. Рост пропавшей — 160 сантиметров, серые глаза и черные волосы под каре. Ее розыском занимается отдел полиции №21 МО МВД России «Сысертский». Сообщить информацию о девушке можно по телефонам: +7(343)743-19-90 или «112».