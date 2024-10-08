Под Екатеринбургом пятые сутки не могут найти 17-летнюю девушку с татуировками. Фото

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Один из летних дней. Пермь, тротуар, девушка, наушники, лето, улица, пешеходы, дорога, автомобили, солнечная погода
Последний раз девушку видели 4 октября (архивное фото) Фото:

В Арамиле (Свердловская область) 4 октября пропала 17-летняя Кристина Дудина. На ее поиски вышли силовики и волонтеры. У пропавшей есть четыре татуировки. Об этом рассказали в спасательном отряде «Прорыв».

«Внимание! Пропала Кристина Дудина! Особые приметы: татуировка „красная роза“ на левой руке, татуировка за ухом маленькая „полумесяц“, татуировка на животе надпись, татуировка на левой ноге „самолет“» — следует из поста сообщества волонтеров в соцсети «ВКонтакте».

На момент пропажи девушка была одета в черную куртку, серые джинсы и черные кроссовки. Носит очки, с собой взяла сумку. Рост пропавшей — 160 сантиметров, серые глаза и черные волосы под каре. Ее розыском занимается отдел полиции №21 МО МВД России «Сысертский». Сообщить информацию о девушке можно по телефонам: +7(343)743-19-90 или «112».

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В Арамиле (Свердловская область) 4 октября пропала 17-летняя Кристина Дудина. На ее поиски вышли силовики и волонтеры. У пропавшей есть четыре татуировки. Об этом рассказали в спасательном отряде «Прорыв». «Внимание! Пропала Кристина Дудина! Особые приметы: татуировка „красная роза“ на левой руке, татуировка за ухом маленькая „полумесяц“, татуировка на животе надпись, татуировка на левой ноге „самолет“» — следует из поста сообщества волонтеров в соцсети «ВКонтакте». На момент пропажи девушка была одета в черную куртку, серые джинсы и черные кроссовки. Носит очки, с собой взяла сумку. Рост пропавшей — 160 сантиметров, серые глаза и черные волосы под каре. Ее розыском занимается отдел полиции №21 МО МВД России «Сысертский». Сообщить информацию о девушке можно по телефонам: +7(343)743-19-90 или «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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