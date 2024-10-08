Свердловскую область накроет дождь и снегопад

К Свердловской области движется циклон, который к вечеру 9 октября принесет с собой осадки в виде дождя. Уже на следующий день в регионе начнется снегопад, сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Со стороны европейской части страны на Южный Урал движется циклон… Ближе к вечеру среды [9 октября] начнутся осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Основной снегопад ожидается в четверг [10 октября] и в ночь на пятницу [11 октября] при прохождении через Урал точки окклюзии циклона», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Он подчеркнул, что 9 октября дневного прогрева практически не будет. А в течение суток ожидается понижение температуры — ночь окажется теплее дня. Снегопад также придется на Челябинскую и Курганскую области.
В Екатеринбурге 9 октября возможен небольшой дождь, вечером дождь с мокрым снегом. Ночью температура воздуха опустится до +3 или +5 градусов, днем она поднимется до +4 или +6 градусов.
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