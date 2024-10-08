08 октября 2024

Свердловскую область накроет дождь и снегопад

© Служба новостей «URA.RU»
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Уже 9 октября начнет идти дождь, который перейдет в мокрый снег
Уже 9 октября начнет идти дождь, который перейдет в мокрый снег Фото:

К Свердловской области движется циклон, который к вечеру 9 октября принесет с собой осадки в виде дождя. Уже на следующий день в регионе начнется снегопад, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Со стороны европейской части страны на Южный Урал движется циклон… Ближе к вечеру среды [9 октября] начнутся осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Основной снегопад ожидается в четверг [10 октября] и в ночь на пятницу [11 октября] при прохождении через Урал точки окклюзии циклона», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Он подчеркнул, что 9 октября дневного прогрева практически не будет. А в течение суток ожидается понижение температуры — ночь окажется теплее дня. Снегопад также придется на Челябинскую и Курганскую области.

В Екатеринбурге 9 октября возможен небольшой дождь, вечером дождь с мокрым снегом. Ночью температура воздуха опустится до +3 или +5 градусов, днем она поднимется до +4 или +6 градусов.

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К Свердловской области движется циклон, который к вечеру 9 октября принесет с собой осадки в виде дождя. Уже на следующий день в регионе начнется снегопад, сообщил синоптик Алексей Пулин. «Со стороны европейской части страны на Южный Урал движется циклон… Ближе к вечеру среды [9 октября] начнутся осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Основной снегопад ожидается в четверг [10 октября] и в ночь на пятницу [11 октября] при прохождении через Урал точки окклюзии циклона», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он подчеркнул, что 9 октября дневного прогрева практически не будет. А в течение суток ожидается понижение температуры — ночь окажется теплее дня. Снегопад также придется на Челябинскую и Курганскую области. В Екатеринбурге 9 октября возможен небольшой дождь, вечером дождь с мокрым снегом. Ночью температура воздуха опустится до +3 или +5 градусов, днем она поднимется до +4 или +6 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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