На Базовом переулке столкнулись четыре машины
В Екатеринбурге на Базовом переулке утром 9 октября произошла авария с четырьмя автомобилями, из-за чего движение встало на всей Объездной дороге. Об этом рассказал очевидец.
«Массовая авария с четырьмя машинами на Базовом переулке перед „Леруа Мерлен“. О пострадавших нет информации», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
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