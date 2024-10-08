08 октября 2024

В Екатеринбурге движение встало на всей Объездной из-за массовой аварии. Видео

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На Базовом переулке столкнулись четыре машины Фото:

В Екатеринбурге на Базовом переулке утром 9 октября произошла авария с четырьмя автомобилями, из-за чего движение встало на всей Объездной дороге. Об этом рассказал очевидец.

«Массовая авария с четырьмя машинами на Базовом переулке перед „Леруа Мерлен“. О пострадавших нет информации», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге на Базовом переулке утром 9 октября произошла авария с четырьмя автомобилями, из-за чего движение встало на всей Объездной дороге. Об этом рассказал очевидец. «Массовая авария с четырьмя машинами на Базовом переулке перед „Леруа Мерлен“. О пострадавших нет информации», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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