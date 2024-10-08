08 октября 2024

МЧС выпустило экстренное предупреждение о снегопаде в Свердловской области

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Майский снег (продолжение). Екатеринбург , непогода, женщина с зонтом, снегопад
Вдобавок к снегу в регионе будет метель Фото:

В Свердловской области 10 октября ожидается сильный снег, метель и сильный ветер. Спасатели призвали жителей региона соблюдать меры безопасности в период непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По данным синоптиков, 10 октября местами в Свердловской области ожидается сильный снег, метель, ветер с порывами до 17 метров в секунду. ГУ МЧС России по региону убедительно рекомендует свердловчанам в период непогоды соблюдать меры личной безопасности, беречь себя и своих близких», — следует из сообщения.

Автомобилистам, которые еще не успели «переобуться» с летней на зимнюю резину, советуют исключить поездки. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «112» или «101».

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В Свердловской области 10 октября ожидается сильный снег, метель и сильный ветер. Спасатели призвали жителей региона соблюдать меры безопасности в период непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По данным синоптиков, 10 октября местами в Свердловской области ожидается сильный снег, метель, ветер с порывами до 17 метров в секунду. ГУ МЧС России по региону убедительно рекомендует свердловчанам в период непогоды соблюдать меры личной безопасности, беречь себя и своих близких», — следует из сообщения. Автомобилистам, которые еще не успели «переобуться» с летней на зимнюю резину, советуют исключить поездки. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «112» или «101».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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