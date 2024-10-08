МЧС выпустило экстренное предупреждение о снегопаде в Свердловской области

В Свердловской области 10 октября ожидается сильный снег, метель и сильный ветер. Спасатели призвали жителей региона соблюдать меры безопасности в период непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«По данным синоптиков, 10 октября местами в Свердловской области ожидается сильный снег, метель, ветер с порывами до 17 метров в секунду. ГУ МЧС России по региону убедительно рекомендует свердловчанам в период непогоды соблюдать меры личной безопасности, беречь себя и своих близких», — следует из сообщения.
Автомобилистам, которые еще не успели «переобуться» с летней на зимнюю резину, советуют исключить поездки. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «112» или «101».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!