Природа Погода МЧС выпустило экстренное предупреждение о снегопаде в Свердловской области 09 октября 2024 в 13:34 Размер текста - 17 + Вдобавок к снегу в регионе будет метель Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области 10 октября ожидается сильный снег, метель и сильный ветер. Спасатели призвали жителей региона соблюдать меры безопасности в период непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По данным синоптиков, 10 октября местами в Свердловской области ожидается сильный снег, метель, ветер с порывами до 17 метров в секунду. ГУ МЧС России по региону убедительно рекомендует свердловчанам в период непогоды соблюдать меры личной безопасности, беречь себя и своих близких», — следует из сообщения. Автомобилистам, которые еще не успели «переобуться» с летней на зимнюю резину, советуют исключить поездки. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «112» или «101». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Свердловской области 10 октября ожидается сильный снег, метель и сильный ветер. Спасатели призвали жителей региона соблюдать меры безопасности в период непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По данным синоптиков, 10 октября местами в Свердловской области ожидается сильный снег, метель, ветер с порывами до 17 метров в секунду. ГУ МЧС России по региону убедительно рекомендует свердловчанам в период непогоды соблюдать меры личной безопасности, беречь себя и своих близких», — следует из сообщения. Автомобилистам, которые еще не успели «переобуться» с летней на зимнюю резину, советуют исключить поездки. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «112» или «101». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям