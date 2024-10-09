Природа Погода США ждет самый разрушительный ураган в истории 09 октября 2024 в 14:46 Размер текста - 17 + Во Флориде объявлено чрезвычайное положение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На США надвигается ураган «Милтон», который потенциально может стать самым разрушительным ураганом в истории. Об этом сообщилнаучный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Это будет один из самых разрушительных тропических циклонов, которые пока наблюдались. Оценивать нужно будет потом по разрушениям, по скорости, но сейчас, по прогнозу, впечатление именно такое», — передают слова Вильфанда РИА «Новости». По его словам, ураган будет мощнее «Катрины» — самого разрушительного урагана в истории США. Ранее президент США Джо Байден подписал указ об чрезвычайном положении во Флориде и пообещал предоставить местным властям федеральную помощь. По мнению экспертов, волны, созданные ураганом, могут достигнуть высоты в три метра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На США надвигается ураган «Милтон», который потенциально может стать самым разрушительным ураганом в истории. Об этом сообщилнаучный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Это будет один из самых разрушительных тропических циклонов, которые пока наблюдались. Оценивать нужно будет потом по разрушениям, по скорости, но сейчас, по прогнозу, впечатление именно такое», — передают слова Вильфанда РИА «Новости». По его словам, ураган будет мощнее «Катрины» — самого разрушительного урагана в истории США. Ранее президент США Джо Байден подписал указ об чрезвычайном положении во Флориде и пообещал предоставить местным властям федеральную помощь. По мнению экспертов, волны, созданные ураганом, могут достигнуть высоты в три метра. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям