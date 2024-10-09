Имам встретил под Курском солдат ВСУ, переодетых в российскую форму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Солдаты ВСУ в Курской области ходят в российской форме
Солдаты ВСУ в Курской области ходят в российской форме Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Имам из Курской области Иса Салимсултанов столкнулся с солдатами ВСУ, переодетыми в российскую военную форму. Инцидент произошел в одном из приграничных районов Курской области, куда представитель мусульманской организации «Рассвет» приехал для выяснения обстоятельств.

«Один раз мы выехали — это начальные дни были (нападения ВСУ на Курскую область — ред.). Мы для выяснения обстоятельств выехали, ясности не было, что происходит. <...> Пока я дошел до магазина, из магазина вышли военнослужащие в российской форме», — заявил имам изданию РИА «Новости». Дальнейший разговор и действия солдат заставили его понять, что перед ним находятся не российские военные.

В ходе встречи солдаты начали расспрашивать Салимсултанова, проверили его документы и потребовали ключи от автомобиля. После угрозы применения оружия имам осознал, что столкнулся с украинскими военными. После инцидента он смог найти выброшенные ключи и эвакуировать двух женщин из населенного пункта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Имам из Курской области Иса Салимсултанов столкнулся с солдатами ВСУ, переодетыми в российскую военную форму. Инцидент произошел в одном из приграничных районов Курской области, куда представитель мусульманской организации «Рассвет» приехал для выяснения обстоятельств. «Один раз мы выехали — это начальные дни были (нападения ВСУ на Курскую область — ред.). Мы для выяснения обстоятельств выехали, ясности не было, что происходит. <...> Пока я дошел до магазина, из магазина вышли военнослужащие в российской форме», — заявил имам изданию РИА «Новости». Дальнейший разговор и действия солдат заставили его понять, что перед ним находятся не российские военные. В ходе встречи солдаты начали расспрашивать Салимсултанова, проверили его документы и потребовали ключи от автомобиля. После угрозы применения оружия имам осознал, что столкнулся с украинскими военными. После инцидента он смог найти выброшенные ключи и эвакуировать двух женщин из населенного пункта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...