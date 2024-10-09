Имам встретил под Курском солдат ВСУ, переодетых в российскую форму

Имам из Курской области Иса Салимсултанов столкнулся с солдатами ВСУ, переодетыми в российскую военную форму. Инцидент произошел в одном из приграничных районов Курской области, куда представитель мусульманской организации «Рассвет» приехал для выяснения обстоятельств.
«Один раз мы выехали — это начальные дни были (нападения ВСУ на Курскую область — ред.). Мы для выяснения обстоятельств выехали, ясности не было, что происходит. <...> Пока я дошел до магазина, из магазина вышли военнослужащие в российской форме», — заявил имам изданию РИА «Новости». Дальнейший разговор и действия солдат заставили его понять, что перед ним находятся не российские военные.
В ходе встречи солдаты начали расспрашивать Салимсултанова, проверили его документы и потребовали ключи от автомобиля. После угрозы применения оружия имам осознал, что столкнулся с украинскими военными. После инцидента он смог найти выброшенные ключи и эвакуировать двух женщин из населенного пункта.
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