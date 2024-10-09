Белоусов прошептал обещание раненому на СВО офицеру. Видео

Белоусов: сделаем все, что в наших силах

09 октября 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Белоусов пообещал раненому на СМВО офицеру помочь с протезированием Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с пациентами госпиталя, среди которых оказался раненый на СВО офицер. Белоусов лично обратился к нему и на ухо пообещал помочь с протезированием. «Все сделаем, что в силах наших. С протезированием, со всем», — сказал министр офицеру. Это попало на видео, опубликованное телеканалом «Звезда». Свое обещание Белоусов произнес во время награждения офицера СВО, удостоенного звания Героя России. Кроме того, министр вручил военнослужащему наградные настольные часы. Офицер отмечен за подвиг при защите населенного пункта в Запорожской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с пациентами госпиталя, среди которых оказался раненый на СВО офицер. Белоусов лично обратился к нему и на ухо пообещал помочь с протезированием. «Все сделаем, что в силах наших. С протезированием, со всем», — сказал министр офицеру. Это попало на видео, опубликованное телеканалом «Звезда». Свое обещание Белоусов произнес во время награждения офицера СВО, удостоенного звания Героя России. Кроме того, министр вручил военнослужащему наградные настольные часы. Офицер отмечен за подвиг при защите населенного пункта в Запорожской области.