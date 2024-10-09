В Смоленске задержали мужчину, пытавшегося взорвать здание МВД

В Смоленской области неизвестный мужчина попытался пронести взрывное устройство на территорию УМВД по региону. При задержании пострадал он сам, а также двое полицейских — они оказались контужеными. Возбужденно уголовное дело.
«Предотвращена попытка совершения теракта в административном здании УМВД России по Смоленской области. Тридцатилетний житель Тверской области пытался пронести самодельное устройство под видом папки с документами», — уточнили в ведомстве. Сообщение передает РИА Новости.
В настоящий момент пострадавшие госпитализированы. На месте работают взрывотехники. По факту попытки теракта в отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.