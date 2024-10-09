В Смоленске задержали мужчину, пытавшегося взорвать здание МВД

09 октября 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

В Смоленске арестован мужчина при попытке совершить теракт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Смоленской области неизвестный мужчина попытался пронести взрывное устройство на территорию УМВД по региону. При задержании пострадал он сам, а также двое полицейских — они оказались контужеными. Возбужденно уголовное дело. «Предотвращена попытка совершения теракта в административном здании УМВД России по Смоленской области. Тридцатилетний житель Тверской области пытался пронести самодельное устройство под видом папки с документами», — уточнили в ведомстве. Сообщение передает РИА Новости. В настоящий момент пострадавшие госпитализированы. На месте работают взрывотехники. По факту попытки теракта в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Смоленской области неизвестный мужчина попытался пронести взрывное устройство на территорию УМВД по региону. При задержании пострадал он сам, а также двое полицейских — они оказались контужеными. Возбужденно уголовное дело. «Предотвращена попытка совершения теракта в административном здании УМВД России по Смоленской области. Тридцатилетний житель Тверской области пытался пронести самодельное устройство под видом папки с документами», — уточнили в ведомстве. Сообщение передает РИА Новости. В настоящий момент пострадавшие госпитализированы. На месте работают взрывотехники. По факту попытки теракта в отношении мужчины возбудили уголовное дело.