В Смоленске задержали мужчину, пытавшегося взорвать здание МВД

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Брифинг в УВМ УМВД. Курган , управление по вопросам миграции
В Смоленске арестован мужчина при попытке совершить теракт Фото:

В Смоленской области неизвестный мужчина попытался пронести взрывное устройство на территорию УМВД по региону. При задержании пострадал он сам, а также двое полицейских — они оказались контужеными. Возбужденно уголовное дело.

«Предотвращена попытка совершения теракта в административном здании УМВД России по Смоленской области. Тридцатилетний житель Тверской области пытался пронести самодельное устройство под видом папки с документами», — уточнили в ведомстве. Сообщение передает РИА Новости.

В настоящий момент пострадавшие госпитализированы. На месте работают взрывотехники. По факту попытки теракта в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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В Смоленской области неизвестный мужчина попытался пронести взрывное устройство на территорию УМВД по региону. При задержании пострадал он сам, а также двое полицейских — они оказались контужеными. Возбужденно уголовное дело. «Предотвращена попытка совершения теракта в административном здании УМВД России по Смоленской области. Тридцатилетний житель Тверской области пытался пронести самодельное устройство под видом папки с документами», — уточнили в ведомстве. Сообщение передает РИА Новости. В настоящий момент пострадавшие госпитализированы. На месте работают взрывотехники. По факту попытки теракта в отношении мужчины возбудили уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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