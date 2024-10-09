Губернатор Никитин похвастался Путину отечественным костюмом. Видео

09 октября 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

Глеб Никитин отметил, что его костюм сшит из отечественной ткани Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин похвастался президенту РФ Владимиру Путину, что носит костюм российского производства. Глава государства остался доволен выбором Никитина. Владимир Путин спросил у Глеба Никитина, где сшит его костюм. «К сожалению, он без бирки. Но из отечественной ткани, отечественного производства», — ответил нижегородский губернатор во время видеоконференции, которая проходила в рамках запуска новых промышленных объектов в российских регионах. Мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24». Президент остался доволен выбором Никитина. «Прекрасно. Следует стремиться к тому, чтобы мы с удовольствием надевали и пользовались тем, что нас окружает, отечественного производства самого высокого качества», — подчеркнул Путин. Владимир Путин рассказывал, что в России намерены создавать новые промышленные объекты и улучшать уже существующие. По его словам, это создаст наилучшие условия для производства в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин похвастался президенту РФ Владимиру Путину, что носит костюм российского производства. Глава государства остался доволен выбором Никитина. Владимир Путин спросил у Глеба Никитина, где сшит его костюм. «К сожалению, он без бирки. Но из отечественной ткани, отечественного производства», — ответил нижегородский губернатор во время видеоконференции, которая проходила в рамках запуска новых промышленных объектов в российских регионах. Мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24». Президент остался доволен выбором Никитина. «Прекрасно. Следует стремиться к тому, чтобы мы с удовольствием надевали и пользовались тем, что нас окружает, отечественного производства самого высокого качества», — подчеркнул Путин. Владимир Путин рассказывал, что в России намерены создавать новые промышленные объекты и улучшать уже существующие. По его словам, это создаст наилучшие условия для производства в стране.