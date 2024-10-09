Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин похвастался президенту РФ Владимиру Путину, что носит костюм российского производства. Глава государства остался доволен выбором Никитина.
Владимир Путин спросил у Глеба Никитина, где сшит его костюм. «К сожалению, он без бирки. Но из отечественной ткани, отечественного производства», — ответил нижегородский губернатор во время видеоконференции, которая проходила в рамках запуска новых промышленных объектов в российских регионах. Мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24».
Президент остался доволен выбором Никитина. «Прекрасно. Следует стремиться к тому, чтобы мы с удовольствием надевали и пользовались тем, что нас окружает, отечественного производства самого высокого качества», — подчеркнул Путин.
Владимир Путин рассказывал, что в России намерены создавать новые промышленные объекты и улучшать уже существующие. По его словам, это создаст наилучшие условия для производства в стране.
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