Путин пообещал создать лучшие условия для производства в стране

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Владимир Путин пообещал усилить производство в России
Владимир Путин пообещал усилить производство в России Фото:

В России намерены создавать новые промышленные объекты и улучшать уже существующие. Все это позволит создать наилучшие условия для производства в стране. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин.

«Будем и дальше совершенствовать эти механизмы, создавать условия для повсеместного фронтального открытия новых и модернизации действующих производств», — сказал Владимир Путин во время видеоконференции о случаю запуска новых промышленных проектов в регионах. Мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24».

Ранее в правительстве озвучили новую модель развития России. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что теперь растет значимость регионов, а не федерального центра — Москвы. 

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В России намерены создавать новые промышленные объекты и улучшать уже существующие. Все это позволит создать наилучшие условия для производства в стране. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин. «Будем и дальше совершенствовать эти механизмы, создавать условия для повсеместного фронтального открытия новых и модернизации действующих производств», — сказал Владимир Путин во время видеоконференции о случаю запуска новых промышленных проектов в регионах. Мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24». Ранее в правительстве озвучили новую модель развития России. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что теперь растет значимость регионов, а не федерального центра — Москвы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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