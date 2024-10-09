Путин пообещал создать лучшие условия для производства в стране

В России намерены создавать новые промышленные объекты и улучшать уже существующие. Все это позволит создать наилучшие условия для производства в стране. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин.
«Будем и дальше совершенствовать эти механизмы, создавать условия для повсеместного фронтального открытия новых и модернизации действующих производств», — сказал Владимир Путин во время видеоконференции о случаю запуска новых промышленных проектов в регионах. Мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24».
Ранее в правительстве озвучили новую модель развития России. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что теперь растет значимость регионов, а не федерального центра — Москвы.
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