В Тюмень приедет Герман Греф

Главе Сбера покажут знаковые места Тюмени
Тюмень 10 октября посетит председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. Об этом URA.RU рассказал источник из политической сферы.
«Ждем Германа Оскаровича 10 октября в Тюмени. Он встретится с губернатором Моором, а также посетит несколько объектов на территории города», — рассказал собеседник агентства.
Он также добавил что в возможную программу визита главы Сбербанка войдет посещение нового корпуса ТюмГУ, набережной и пешеходной улицы Дзержинского. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ ожидается.
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