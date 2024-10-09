09 октября 2024

В Тюмень приедет Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф посетит Тюмень 10 октября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Главе Сбера покажут знаковые места Тюмени
Главе Сбера покажут знаковые места Тюмени Фото:

Тюмень 10 октября посетит председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. Об этом URA.RU рассказал источник из политической сферы.

«Ждем Германа Оскаровича 10 октября в Тюмени. Он встретится с губернатором Моором, а также посетит несколько объектов на территории города», — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил что в возможную программу визита главы Сбербанка войдет посещение нового корпуса ТюмГУ, набережной и пешеходной улицы Дзержинского. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюмень 10 октября посетит председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. Об этом URA.RU рассказал источник из политической сферы. «Ждем Германа Оскаровича 10 октября в Тюмени. Он встретится с губернатором Моором, а также посетит несколько объектов на территории города», — рассказал собеседник агентства. Он также добавил что в возможную программу визита главы Сбербанка войдет посещение нового корпуса ТюмГУ, набережной и пешеходной улицы Дзержинского. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...