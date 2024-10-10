Unilever полностью ушла из России

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Unilever производит различные бытовые товары
Unilever производит различные бытовые товары Фото:

Британская компания Unilever объявила о завершении продажи своего бизнеса в России местной группе «Арнест» под управлением бизнесмена Алексея Сагала. Сделка ознаменовала полный уход известного производителя товаров повседневного спроса с российского рынка.

«В течение последнего года мы тщательно готовили бизнес Unilever в России к возможной продаже. Эта работа была очень сложной и включала разделение IT-платформ и цепочек поставок, а также перевод брендов на кириллицу. Завершение продажи прекращает присутствие Unilever в России», — заявил гендиректор компании Хайн Шумахер. Его слова опубликовали на сайте компании.

Продажа касалась не только российского, но и белорусского сегментов бизнеса Unilever, включая производство популярных бытовых товаров. Группа «Арнест», известная своими продуктами, такими как «Дихлофос» и лаки для волос «Прелесть», теперь будет управлять активами Unilever на местном рынке.

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Британская компания Unilever объявила о завершении продажи своего бизнеса в России местной группе «Арнест» под управлением бизнесмена Алексея Сагала. Сделка ознаменовала полный уход известного производителя товаров повседневного спроса с российского рынка. «В течение последнего года мы тщательно готовили бизнес Unilever в России к возможной продаже. Эта работа была очень сложной и включала разделение IT-платформ и цепочек поставок, а также перевод брендов на кириллицу. Завершение продажи прекращает присутствие Unilever в России», — заявил гендиректор компании Хайн Шумахер. Его слова опубликовали на сайте компании. Продажа касалась не только российского, но и белорусского сегментов бизнеса Unilever, включая производство популярных бытовых товаров. Группа «Арнест», известная своими продуктами, такими как «Дихлофос» и лаки для волос «Прелесть», теперь будет управлять активами Unilever на местном рынке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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