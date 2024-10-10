Unilever полностью ушла из России

Британская компания Unilever объявила о завершении продажи своего бизнеса в России местной группе «Арнест» под управлением бизнесмена Алексея Сагала. Сделка ознаменовала полный уход известного производителя товаров повседневного спроса с российского рынка.
«В течение последнего года мы тщательно готовили бизнес Unilever в России к возможной продаже. Эта работа была очень сложной и включала разделение IT-платформ и цепочек поставок, а также перевод брендов на кириллицу. Завершение продажи прекращает присутствие Unilever в России», — заявил гендиректор компании Хайн Шумахер. Его слова опубликовали на сайте компании.
Продажа касалась не только российского, но и белорусского сегментов бизнеса Unilever, включая производство популярных бытовых товаров. Группа «Арнест», известная своими продуктами, такими как «Дихлофос» и лаки для волос «Прелесть», теперь будет управлять активами Unilever на местном рынке.
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