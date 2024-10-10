Челябинская область направила помощь в 56 воинских частей в зоне СВО

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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Регион отправляет военным дроны, тепловизоры и другое оборудование Фото:

Челябинская область оказала помощь 56 воинским частям, выполняющим задачи в зоне СВО. Об этом 10 октября сообщил губернатор Алексей Текслер на заседании совета при полпреде президента в УрФО Артеме Жоге. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«По заявкам командиров подразделений ведется закупка и передача в воинские части разного имущества. Квадрокоптеры, дроны, тепловизоры, передали два стоматологических кабинета на базе автомобиля „Урал“ и другое имущество. Оказана помощь 56 воинским подразделениям. Всего с 2022 года передано свыше 3,5 тысячи единиц различного оборудования. Более шести тысяч тонн составил груз гуманитарной помощи. И эта работа продолжается», — сообщил Текслер.

Для поддержки участников СВО и членов их семей в июне 2022 года принят закон о дополнительных мерах соцподдержки. С 1 августа нынешнего года увеличен до 1 миллиона 205 тысяч рублей размер единовременной выплаты для граждан, заключивших контракт с Минобороны. Кроме того, в этом году введена единовременная выплата в размере полутора миллионов рублей на покупку автомобиля.

В свою очередь полпред Жога предложил членам совета распространить на территории областей УрФО проект «Доброслужащий». В рамках этого проекта чиновники во время отпуска оказывают помощь мирному населению Донбасса и работают в военных госпиталях.

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Челябинская область оказала помощь 56 воинским частям, выполняющим задачи в зоне СВО. Об этом 10 октября сообщил губернатор Алексей Текслер на заседании совета при полпреде президента в УрФО Артеме Жоге. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «По заявкам командиров подразделений ведется закупка и передача в воинские части разного имущества. Квадрокоптеры, дроны, тепловизоры, передали два стоматологических кабинета на базе автомобиля „Урал“ и другое имущество. Оказана помощь 56 воинским подразделениям. Всего с 2022 года передано свыше 3,5 тысячи единиц различного оборудования. Более шести тысяч тонн составил груз гуманитарной помощи. И эта работа продолжается», — сообщил Текслер. Для поддержки участников СВО и членов их семей в июне 2022 года принят закон о дополнительных мерах соцподдержки. С 1 августа нынешнего года увеличен до 1 миллиона 205 тысяч рублей размер единовременной выплаты для граждан, заключивших контракт с Минобороны. Кроме того, в этом году введена единовременная выплата в размере полутора миллионов рублей на покупку автомобиля. В свою очередь полпред Жога предложил членам совета распространить на территории областей УрФО проект «Доброслужащий». В рамках этого проекта чиновники во время отпуска оказывают помощь мирному населению Донбасса и работают в военных госпиталях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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