Синоптики дали профессиональное объяснение будущему мощному снегопаду в Челябинске

Челябинские синоптики вновь ухудшили прогноз на снегопады и метели 11 октября

10 октября 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Погода в Челябинской области начала портиться Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Челябинская область находится между двумя контрастными барическими вихрями, которые создают комплекс метеоявлений в виде снега, метели, гололеда и сильных порывов ветра. Такое профессиональное объяснение предстоящему ухудшению погоды предоставили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Южный Урал находится в промежуточном поле между двумя контрастными барическими вихрями. В связи с чем ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, такие как сильный снег, метель, гололедные явления, усиление ветра до 18 метров в секунду и другим», — сообщили метеорологи. Синоптики предупредили, что погода в регионе продолжает меняться. На севере регионе ночью и рано утром пошли дожди, к обеду местами начались снегопады. На 11 октября в регионе метеорологи обещают сильный снег с метелями, снежные заносы, гололед от наката, в Челябинске также метель и гололедица. Днем до трех градусов мороза, ночью до пяти градусов ниже нуля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинская область находится между двумя контрастными барическими вихрями, которые создают комплекс метеоявлений в виде снега, метели, гололеда и сильных порывов ветра. Такое профессиональное объяснение предстоящему ухудшению погоды предоставили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Южный Урал находится в промежуточном поле между двумя контрастными барическими вихрями. В связи с чем ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, такие как сильный снег, метель, гололедные явления, усиление ветра до 18 метров в секунду и другим», — сообщили метеорологи. Синоптики предупредили, что погода в регионе продолжает меняться. На севере регионе ночью и рано утром пошли дожди, к обеду местами начались снегопады. На 11 октября в регионе метеорологи обещают сильный снег с метелями, снежные заносы, гололед от наката, в Челябинске также метель и гололедица. Днем до трех градусов мороза, ночью до пяти градусов ниже нуля.