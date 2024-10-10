Синоптики дали профессиональное объяснение будущему мощному снегопаду в Челябинске

Челябинская область находится между двумя контрастными барическими вихрями, которые создают комплекс метеоявлений в виде снега, метели, гололеда и сильных порывов ветра. Такое профессиональное объяснение предстоящему ухудшению погоды предоставили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Южный Урал находится в промежуточном поле между двумя контрастными барическими вихрями. В связи с чем ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, такие как сильный снег, метель, гололедные явления, усиление ветра до 18 метров в секунду и другим», — сообщили метеорологи.
Синоптики предупредили, что погода в регионе продолжает меняться. На севере регионе ночью и рано утром пошли дожди, к обеду местами начались снегопады. На 11 октября в регионе метеорологи обещают сильный снег с метелями, снежные заносы, гололед от наката, в Челябинске также метель и гололедица. Днем до трех градусов мороза, ночью до пяти градусов ниже нуля.
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