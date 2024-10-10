Синоптики дали профессиональное объяснение будущему мощному снегопаду в Челябинске

Челябинские синоптики вновь ухудшили прогноз на снегопады и метели 11 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Оттепель. Огромное количество сосулек на крышах домов и тротуары во льду по улице Куйбышева, Красноармейская 1-я и Революции. Пермь, гололед, глыба льда, улица революции, нечищеный тротуар
Погода в Челябинской области начала портиться Фото:

Челябинская область находится между двумя контрастными барическими вихрями, которые создают комплекс метеоявлений в виде снега, метели, гололеда и сильных порывов ветра. Такое профессиональное объяснение предстоящему ухудшению погоды предоставили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Южный Урал находится в промежуточном поле между двумя контрастными барическими вихрями. В связи с чем ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, такие как сильный снег, метель, гололедные явления, усиление ветра до 18 метров в секунду и другим», — сообщили метеорологи.

Синоптики предупредили, что погода в регионе продолжает меняться. На севере регионе ночью и рано утром пошли дожди, к обеду местами начались снегопады. На 11 октября в регионе метеорологи обещают сильный снег с метелями, снежные заносы, гололед от наката, в Челябинске также метель и гололедица. Днем до трех градусов мороза, ночью до пяти градусов ниже нуля.

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Челябинская область находится между двумя контрастными барическими вихрями, которые создают комплекс метеоявлений в виде снега, метели, гололеда и сильных порывов ветра. Такое профессиональное объяснение предстоящему ухудшению погоды предоставили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Южный Урал находится в промежуточном поле между двумя контрастными барическими вихрями. В связи с чем ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, такие как сильный снег, метель, гололедные явления, усиление ветра до 18 метров в секунду и другим», — сообщили метеорологи. Синоптики предупредили, что погода в регионе продолжает меняться. На севере регионе ночью и рано утром пошли дожди, к обеду местами начались снегопады. На 11 октября в регионе метеорологи обещают сильный снег с метелями, снежные заносы, гололед от наката, в Челябинске также метель и гололедица. Днем до трех градусов мороза, ночью до пяти градусов ниже нуля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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