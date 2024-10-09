В ХМАО ожидается резкое похолодание и гололед

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается резкое похолодание и образование гололеда в отдельных районах. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни температура воздуха ночью может опуститься до -14 °С. МЧС предупредило о риске увеличения ДТП из-за гололедных явлений.
«11 октября температура ночью до -8 °С, местами до -13 °С. 12 октября местами по северо-западным районам -9,-14 °С», — предупредил Гидрометеоцентр ХМАО.
Днем в пятницу и субботу, по прогнозу синоптиков, температура воздуха поднимется до 4-6 °С. Ветер будет достигать 11 метров в секунду. По восточной половине местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. «Прогнозируется риск увеличения ДТП в утренние часы, в пониженных участках местности, около водных объектов. Источник ЧС — в отдельных районах гололедные явления», — сообщило МЧС по ХМАО на официальном сайте.
Ранее URA.RU писало, что на следующей неделе в ХМАО ожидается потепление после заморозков. Температура воздуха прогреется до +5 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!