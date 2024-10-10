10 октября 2024

В Пентагоне заявили об отмене обсуждения европейскими лидерами помощи Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Фото. Пермь., флаг украины
Новую дату встречи пока не назначили Фото:

Заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате «Рамштайн» отложено на неопределенный срок. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Заседание контактной группы по вопросам оказания военной помощи Украине, изначально запланированное на 12 октября, перенесено. Мы пока не готовы представить вам новую дату и место проведения встречи», — сообщает РИА Новости, цитируя Райдера.

На предстоящей встрече Украине должны быть предложены «конкретные шаги» для присоединения к НАТО, сообщала газета The Washington Post. Однако пока встречу отменили, предположительно, из-за американского президента Джо Байдена, пишет RT.

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Заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате «Рамштайн» отложено на неопределенный срок. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. «Заседание контактной группы по вопросам оказания военной помощи Украине, изначально запланированное на 12 октября, перенесено. Мы пока не готовы представить вам новую дату и место проведения встречи», — сообщает РИА Новости, цитируя Райдера. На предстоящей встрече Украине должны быть предложены «конкретные шаги» для присоединения к НАТО, сообщала газета The Washington Post. Однако пока встречу отменили, предположительно, из-за американского президента Джо Байдена, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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