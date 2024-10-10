В Пентагоне заявили об отмене обсуждения европейскими лидерами помощи Украине

11 октября 2024 в 00:02 Размер текста - 17 +

Новую дату встречи пока не назначили Фото: Василий Заболотных © URA.RU Заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате «Рамштайн» отложено на неопределенный срок. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. «Заседание контактной группы по вопросам оказания военной помощи Украине, изначально запланированное на 12 октября, перенесено. Мы пока не готовы представить вам новую дату и место проведения встречи», — сообщает РИА Новости, цитируя Райдера. На предстоящей встрече Украине должны быть предложены «конкретные шаги» для присоединения к НАТО, сообщала газета The Washington Post. Однако пока встречу отменили, предположительно, из-за американского президента Джо Байдена, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате «Рамштайн» отложено на неопределенный срок. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. «Заседание контактной группы по вопросам оказания военной помощи Украине, изначально запланированное на 12 октября, перенесено. Мы пока не готовы представить вам новую дату и место проведения встречи», — сообщает РИА Новости, цитируя Райдера. На предстоящей встрече Украине должны быть предложены «конкретные шаги» для присоединения к НАТО, сообщала газета The Washington Post. Однако пока встречу отменили, предположительно, из-за американского президента Джо Байдена, пишет RT.