10 октября 2024

Небензя: США блокируют попытки Совбеза ООН прекратить огонь в Газе

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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий, stock
Василий Небензя напомнил о содействии Израиля и США в эскалации на Ближнем Востоке Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

США блокируют попытки принять решения по прекращению огня в секторе Газа в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил постпред России при организации Василий Небензя.

«Соответствующую активность в Совете Безопасности ООН перестали проявлять и наши американские коллеги, которые тем не менее продолжают блокировать любые попытки членов Совета Безопасности принять решения, которые позволили бы добиться прекращения огня в регионе», — отметил Небензя на заседании Совбеза. Постоянный представитель России при ООН также напомнил о содействии Израиля и США эскалации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул недостаточность гуманитарных усилий на фоне нарастающего напряжения в регионе.

7 октября исполнился год с момента террористической атаки Израиля. В тот день ХАМАС захватали в заложники несколько сотен человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции и начале войны с арабскими странами. На днях ЦАХАЛ заявила о новых ударах с южной части сектора Газа.

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США блокируют попытки принять решения по прекращению огня в секторе Газа в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил постпред России при организации Василий Небензя. «Соответствующую активность в Совете Безопасности ООН перестали проявлять и наши американские коллеги, которые тем не менее продолжают блокировать любые попытки членов Совета Безопасности принять решения, которые позволили бы добиться прекращения огня в регионе», — отметил Небензя на заседании Совбеза. Постоянный представитель России при ООН также напомнил о содействии Израиля и США эскалации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул недостаточность гуманитарных усилий на фоне нарастающего напряжения в регионе. 7 октября исполнился год с момента террористической атаки Израиля. В тот день ХАМАС захватали в заложники несколько сотен человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции и начале войны с арабскими странами. На днях ЦАХАЛ заявила о новых ударах с южной части сектора Газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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