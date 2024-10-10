Небензя: США блокируют попытки Совбеза ООН прекратить огонь в Газе

11 октября 2024 в 03:51 Размер текста - 17 +

Василий Небензя напомнил о содействии Израиля и США в эскалации на Ближнем Востоке Фото: Пресс-служба Совета Федерации новость из сюжета Война на Ближнем Востоке США блокируют попытки принять решения по прекращению огня в секторе Газа в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил постпред России при организации Василий Небензя. «Соответствующую активность в Совете Безопасности ООН перестали проявлять и наши американские коллеги, которые тем не менее продолжают блокировать любые попытки членов Совета Безопасности принять решения, которые позволили бы добиться прекращения огня в регионе», — отметил Небензя на заседании Совбеза. Постоянный представитель России при ООН также напомнил о содействии Израиля и США эскалации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул недостаточность гуманитарных усилий на фоне нарастающего напряжения в регионе. 7 октября исполнился год с момента террористической атаки Израиля. В тот день ХАМАС захватали в заложники несколько сотен человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции и начале войны с арабскими странами. На днях ЦАХАЛ заявила о новых ударах с южной части сектора Газа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США блокируют попытки принять решения по прекращению огня в секторе Газа в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил постпред России при организации Василий Небензя. «Соответствующую активность в Совете Безопасности ООН перестали проявлять и наши американские коллеги, которые тем не менее продолжают блокировать любые попытки членов Совета Безопасности принять решения, которые позволили бы добиться прекращения огня в регионе», — отметил Небензя на заседании Совбеза. Постоянный представитель России при ООН также напомнил о содействии Израиля и США эскалации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул недостаточность гуманитарных усилий на фоне нарастающего напряжения в регионе. 7 октября исполнился год с момента террористической атаки Израиля. В тот день ХАМАС захватали в заложники несколько сотен человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции и начале войны с арабскими странами. На днях ЦАХАЛ заявила о новых ударах с южной части сектора Газа.