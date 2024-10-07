ЦАХАЛ наносит новые удары по Газе

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, флаг, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Израильская армия продолжают штурмовать сектор Газа Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о новых ударах с южной части сектора Газа. Три снаряда были перехвачены израильскими ВВС этим утром.

«Три из снарядов были перехвачены израильскими ВВС, а упавший снаряд был идентифицирован на открытой местности», — говорится в официальном telegram-канале военных сил. По данным ЦАХАЛ, после объявления воздушной тревоги было обнаружено четыре снаряда, летящих с юга сектора Газа.

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Сегодня ровно год с момента террористической атаки Израиля. Тогда вооруженные сторонники палестинского движения ХАМАС проникли на израильскую территорию из сектора Газа и захватали в заложники несколько сотен человек, после этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции и начале войны с арабскими странами, в частности Ираном и Ливаном.

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман раскрыл главные цели Израиля в войне с Газой. Они включают в себя три основных направления: уничтожение власти ХАМАС, возвращение похищенных граждан и полная демилитаризация сектора.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о новых ударах с южной части сектора Газа. Три снаряда были перехвачены израильскими ВВС этим утром. «Три из снарядов были перехвачены израильскими ВВС, а упавший снаряд был идентифицирован на открытой местности», — говорится в официальном telegram-канале военных сил. По данным ЦАХАЛ, после объявления воздушной тревоги было обнаружено четыре снаряда, летящих с юга сектора Газа. Сегодня ровно год с момента террористической атаки Израиля. Тогда вооруженные сторонники палестинского движения ХАМАС проникли на израильскую территорию из сектора Газа и захватали в заложники несколько сотен человек, после этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции и начале войны с арабскими странами, в частности Ираном и Ливаном. Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман раскрыл главные цели Израиля в войне с Газой. Они включают в себя три основных направления: уничтожение власти ХАМАС, возвращение похищенных граждан и полная демилитаризация сектора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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