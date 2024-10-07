ЦАХАЛ наносит новые удары по Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о новых ударах с южной части сектора Газа. Три снаряда были перехвачены израильскими ВВС этим утром.
«Три из снарядов были перехвачены израильскими ВВС, а упавший снаряд был идентифицирован на открытой местности», — говорится в официальном telegram-канале военных сил. По данным ЦАХАЛ, после объявления воздушной тревоги было обнаружено четыре снаряда, летящих с юга сектора Газа.
Сегодня ровно год с момента террористической атаки Израиля. Тогда вооруженные сторонники палестинского движения ХАМАС проникли на израильскую территорию из сектора Газа и захватали в заложники несколько сотен человек, после этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции и начале войны с арабскими странами, в частности Ираном и Ливаном.
Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман раскрыл главные цели Израиля в войне с Газой. Они включают в себя три основных направления: уничтожение власти ХАМАС, возвращение похищенных граждан и полная демилитаризация сектора.
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