10 октября 2024

Более 200 единиц техники выехали бороться с последствиями снегопада в Свердловской области. Видео

В Свердловской области 209 единиц техники всю ночь чистили дороги
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Снегопад. Курган, снег, уборка снега, снегоуборочная техника, погода, непогода, метель, холод
Снегопад в регионе закончится 11 октября Фото:
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Свердловскую область накрыл первый снегопад

В Свердловской области в ночь на 11 октября 209 единиц уборочной техники боролись с ледяной коркой и снежными заносами на дорогах после обрушения стихии. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«Было задействовано 156 комбинированных дорожных машин, 18 автогрейдеров, 21 автомобиль с отвалом, 14 единиц другой техники», — пояснили в ДИПе. Для устранения гололеда использовано 5420 тонн пескосоляной смеси и 122 тонны песка.

Отмечается, что более 50 автоматических постов дорожного контроля помогают отслеживать ситуацию на дорогах в период непогоды. Комплексы оборудованы метеодатчиками и видеокамерами.

Снегопад и метель обрушились на Свердловскую область вечером 9 октября, а к утру следующего дня стихия добралась до Екатеринбурга. Из-за массовых аварий на дороги вывели дополнительные наряды ДПС. В МЧС предупреждают о новых осадках 11 октября, однако, по данным синоптиков, снегопады в регионе закончатся к середине дня. URA.RU в режиме онлайн следит за стихией и ее последствиями в регионе.

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В Свердловской области в ночь на 11 октября 209 единиц уборочной техники боролись с ледяной коркой и снежными заносами на дорогах после обрушения стихии. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Было задействовано 156 комбинированных дорожных машин, 18 автогрейдеров, 21 автомобиль с отвалом, 14 единиц другой техники», — пояснили в ДИПе. Для устранения гололеда использовано 5420 тонн пескосоляной смеси и 122 тонны песка. Отмечается, что более 50 автоматических постов дорожного контроля помогают отслеживать ситуацию на дорогах в период непогоды. Комплексы оборудованы метеодатчиками и видеокамерами. Снегопад и метель обрушились на Свердловскую область вечером 9 октября, а к утру следующего дня стихия добралась до Екатеринбурга. Из-за массовых аварий на дороги вывели дополнительные наряды ДПС. В МЧС предупреждают о новых осадках 11 октября, однако, по данным синоптиков, снегопады в регионе закончатся к середине дня. URA.RU в режиме онлайн следит за стихией и ее последствиями в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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