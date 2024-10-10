Более 200 единиц техники выехали бороться с последствиями снегопада в Свердловской области. Видео

В Свердловской области 209 единиц техники всю ночь чистили дороги

11 октября 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Снегопад в регионе закончится 11 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Свердловскую область накрыл первый снегопад В Свердловской области в ночь на 11 октября 209 единиц уборочной техники боролись с ледяной коркой и снежными заносами на дорогах после обрушения стихии. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Было задействовано 156 комбинированных дорожных машин, 18 автогрейдеров, 21 автомобиль с отвалом, 14 единиц другой техники», — пояснили в ДИПе. Для устранения гололеда использовано 5420 тонн пескосоляной смеси и 122 тонны песка. Отмечается, что более 50 автоматических постов дорожного контроля помогают отслеживать ситуацию на дорогах в период непогоды. Комплексы оборудованы метеодатчиками и видеокамерами. Снегопад и метель обрушились на Свердловскую область вечером 9 октября, а к утру следующего дня стихия добралась до Екатеринбурга. Из-за массовых аварий на дороги вывели дополнительные наряды ДПС. В МЧС предупреждают о новых осадках 11 октября, однако, по данным синоптиков, снегопады в регионе закончатся к середине дня. URA.RU в режиме онлайн следит за стихией и ее последствиями в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области в ночь на 11 октября 209 единиц уборочной техники боролись с ледяной коркой и снежными заносами на дорогах после обрушения стихии. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Было задействовано 156 комбинированных дорожных машин, 18 автогрейдеров, 21 автомобиль с отвалом, 14 единиц другой техники», — пояснили в ДИПе. Для устранения гололеда использовано 5420 тонн пескосоляной смеси и 122 тонны песка. Отмечается, что более 50 автоматических постов дорожного контроля помогают отслеживать ситуацию на дорогах в период непогоды. Комплексы оборудованы метеодатчиками и видеокамерами. Снегопад и метель обрушились на Свердловскую область вечером 9 октября, а к утру следующего дня стихия добралась до Екатеринбурга. Из-за массовых аварий на дороги вывели дополнительные наряды ДПС. В МЧС предупреждают о новых осадках 11 октября, однако, по данным синоптиков, снегопады в регионе закончатся к середине дня. URA.RU в режиме онлайн следит за стихией и ее последствиями в регионе.