Происшествия В Кольцово полицейские поймали женщину с пропитанной героином мочалкой. Фото 11 октября 2024 в 11:59 Размер текста - 17 + Женщина пыталась перевезти 0,855 грамма героина (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики поймали 35-летнюю женщину с пропитанной героином мочалкой, которую она хотела провезти с собой в путешествие на юг. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. «Оперативники обнаружили под курткой женщины мочалку. Средство гигиены изъяли и направили на исследование. Согласно заключению экспертов, мочалка была пропитана наркотическим средством — героином. Задержанная пояснила, что таким способом она спрятала наркотик, который планировала взять с собой в путешествие на юг, чтобы употреблять на отдыхе», — следует из сообщения. Масса наркотика составила 0,855 грамма. Отмечается, что женщина уже привлекалась к административной ответственности за употребление наркотиков. Сейчас же силовики завели уголовное дело по части первой статьи 228 УК РФ. Задержанная находится под подпиской о невыезде. Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики поймали 35-летнюю женщину с пропитанной героином мочалкой, которую она хотела провезти с собой в путешествие на юг. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. «Оперативники обнаружили под курткой женщины мочалку. Средство гигиены изъяли и направили на исследование. Согласно заключению экспертов, мочалка была пропитана наркотическим средством — героином. Задержанная пояснила, что таким способом она спрятала наркотик, который планировала взять с собой в путешествие на юг, чтобы употреблять на отдыхе», — следует из сообщения. Масса наркотика составила 0,855 грамма. Отмечается, что женщина уже привлекалась к административной ответственности за употребление наркотиков. Сейчас же силовики завели уголовное дело по части первой статьи 228 УК РФ. Задержанная находится под подпиской о невыезде. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям