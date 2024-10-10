10 октября 2024

В Кольцово полицейские поймали женщину с пропитанной героином мочалкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг ЛДПР в день народного единства на территории центрального рынка. г. Курган , пенсионерки, уличная торговля, бабушки с мочалками
Женщина пыталась перевезти 0,855 грамма героина (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики поймали 35-летнюю женщину с пропитанной героином мочалкой, которую она хотела провезти с собой в путешествие на юг. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Оперативники обнаружили под курткой женщины мочалку. Средство гигиены изъяли и направили на исследование. Согласно заключению экспертов, мочалка была пропитана наркотическим средством — героином. Задержанная пояснила, что таким способом она спрятала наркотик, который планировала взять с собой в путешествие на юг, чтобы употреблять на отдыхе», — следует из сообщения. Масса наркотика составила 0,855 грамма.

Отмечается, что женщина уже привлекалась к административной ответственности за употребление наркотиков. Сейчас же силовики завели уголовное дело по части первой статьи 228 УК РФ. Задержанная находится под подпиской о невыезде.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики поймали 35-летнюю женщину с пропитанной героином мочалкой, которую она хотела провезти с собой в путешествие на юг. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. «Оперативники обнаружили под курткой женщины мочалку. Средство гигиены изъяли и направили на исследование. Согласно заключению экспертов, мочалка была пропитана наркотическим средством — героином. Задержанная пояснила, что таким способом она спрятала наркотик, который планировала взять с собой в путешествие на юг, чтобы употреблять на отдыхе», — следует из сообщения. Масса наркотика составила 0,855 грамма. Отмечается, что женщина уже привлекалась к административной ответственности за употребление наркотиков. Сейчас же силовики завели уголовное дело по части первой статьи 228 УК РФ. Задержанная находится под подпиской о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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