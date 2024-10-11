Челябинцы начали ремонтировать гаджеты и бытовую технику вместо покупки новых

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В условиях экономии ремонт гаджетов стал выходом для многих челябинцев
В условиях экономии ремонт гаджетов стал выходом для многих челябинцев Фото:

Жители Челябинска 2024 году стали чаще ремонтировать старые телефоны, стиральные машины и кондиционеры. Как отметили в пресс-службе платформы «Авито Услуги», спрос по ряду позиций вырос в два раза.

«Заметен значительный рост интереса к услугам по ремонту бытовой техники. Спрос на ремонт кондиционеров увеличился вдвое по сравнению с 2023 годом, что можно связать с аномально жарким летом. Также пользователи все чаще обращаются к специалистам по ремонту устройств от производителей, чья продукция стала менее доступной на отечественном рынке „, — отметили на ‚Авито Услугах‘.

Аналитики подчеркнули, что для многих челябинцев ремонт стал более экономичным решением, нежели покупка нового устройства. Возможности современных девайсов позволяют использовать их подолгу. В результате почти половина владельцев смартфонов меняет их реже, чем раз в пять лет.

Ремонт смартфонов стал самым популярным у челябинцев. Также высокий интерес горожане проявили к ремонту стиральных, сушильных машин и телевизоров. В связи с увеличившимся спросом выросло предложение от мастеров. Например, на 33% больше специалистов стали предлагать услуги по ремонту кондиционеров.

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Жители Челябинска 2024 году стали чаще ремонтировать старые телефоны, стиральные машины и кондиционеры. Как отметили в пресс-службе платформы «Авито Услуги», спрос по ряду позиций вырос в два раза. «Заметен значительный рост интереса к услугам по ремонту бытовой техники. Спрос на ремонт кондиционеров увеличился вдвое по сравнению с 2023 годом, что можно связать с аномально жарким летом. Также пользователи все чаще обращаются к специалистам по ремонту устройств от производителей, чья продукция стала менее доступной на отечественном рынке „, — отметили на ‚Авито Услугах‘. Аналитики подчеркнули, что для многих челябинцев ремонт стал более экономичным решением, нежели покупка нового устройства. Возможности современных девайсов позволяют использовать их подолгу. В результате почти половина владельцев смартфонов меняет их реже, чем раз в пять лет. Ремонт смартфонов стал самым популярным у челябинцев. Также высокий интерес горожане проявили к ремонту стиральных, сушильных машин и телевизоров. В связи с увеличившимся спросом выросло предложение от мастеров. Например, на 33% больше специалистов стали предлагать услуги по ремонту кондиционеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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