Семья курганцев спаслась от пожара после звонка соседа
В поселке Юргамыш Курганской области семейная пара едва не погибла в пожаре. Спящих курганцев спас сосед, заметивший огонь и позвонивший хозяину. Семья успела выбежать из огня, сообщает управление МЧС региона.
«Сосед своевременно позвонил и разбудил граждан, что спасло их от огня», — информирует паблик ведомства в соццсети «ВКонтакте». Пожар в Юргамыше случился, предположительно, из-за возгорания проводки подогревателя водяной скважины.
Пожарные МЧС России справились с огнем, охватившим 176 квадратных метров. На месте работали 10 сотрудников и четыре единицы техники.
В Курганской области мужчина спас соседей от пожара
Курганцев разбудил звонок соседа с сообщением о пожаре
В поселке Юргамыш выгорели постройки дома 176 кв. м.
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