Курганская семья спаслась от гибели в пожаре благодаря соседу. Фото

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Семья курганцев спаслась от пожара после звонка соседа
Семья курганцев спаслась от пожара после звонка соседа Фото:

В поселке Юргамыш Курганской области семейная пара едва не погибла в пожаре. Спящих курганцев спас сосед, заметивший огонь и позвонивший хозяину. Семья успела выбежать из огня, сообщает управление МЧС региона.

«Сосед своевременно позвонил и разбудил граждан, что спасло их от огня», — информирует паблик ведомства в соццсети «ВКонтакте». Пожар в Юргамыше случился, предположительно, из-за возгорания проводки подогревателя водяной скважины.

Пожарные МЧС России справились с огнем, охватившим 176 квадратных метров. На месте работали 10 сотрудников и четыре единицы техники.

В Курганской области мужчина спас соседей от пожара
В Курганской области мужчина спас соседей от пожара
Фото:
Курганцев разбудил звонок соседа с сообщением о пожаре
Курганцев разбудил звонок соседа с сообщением о пожаре
Фото:
В поселке Юргамыш выгорели постройки дома 176 кв. м.
В поселке Юргамыш выгорели постройки дома 176 кв. м.
Фото:

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В поселке Юргамыш Курганской области семейная пара едва не погибла в пожаре. Спящих курганцев спас сосед, заметивший огонь и позвонивший хозяину. Семья успела выбежать из огня, сообщает управление МЧС региона. «Сосед своевременно позвонил и разбудил граждан, что спасло их от огня», — информирует паблик ведомства в соццсети «ВКонтакте». Пожар в Юргамыше случился, предположительно, из-за возгорания проводки подогревателя водяной скважины. Пожарные МЧС России справились с огнем, охватившим 176 квадратных метров. На месте работали 10 сотрудников и четыре единицы техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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