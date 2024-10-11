Валерия завершает карьеру: биография певицы и ее прощальный альбом

Певица Валерия решила завершить карьеру

12 октября 2024 в 06:47 Размер текста - 17 +

Певица Валерия выпустит прощальный альбом Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российская певица Валерия Перфилова решила завершить карьеру, рассказал муж артистки, продюсер Иосиф Пригожин. Новый и последний альбом певицы выйдет 17 апреля 2025 года, а завершение проекта и уход со сцены Валерии планировались еще во время пандемии. О жизни, детстве и карьере исполнительницы — в материале URA.RU. Детство и образование будущей певицы Детство певицы прошло в Аткарске Фото: Илья Московец © URA.RU Валерия родилась 17 апреля 1968 года в Аткарске Саратовской области. При рождении получила имя Алла. Ее отец, Юрий Перфилов, был директором музыкальной школы и заслуженным работником культуры России, а мать, Галина Перфилова, работала преподавателем фортепьяно. Валерия закончила музыкальную школу, где преподавали ее родители. В 1985 году она поступила в музыкальную академию имени Гнесиных в Москве на отделение эстрадного вокала, где ее учителями были известные исполнители Гелена Великанова и Иосиф Кобзон. Она окончила учебу в 1990 году. Карьера Валерии В 1992 году вышел первый англоязычный альбом Валерии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU С 1985 года Валерия пела в ансамбле Дома культуры Аткарска под руководством своего дяди Владимира Зотова. В составе коллектива «Экспромт» она выступила в Саратове на концерте ВИА, где ее заметил джазовый музыкант и композитор Леонид Ярошевский — ее будущий первый супруг. Он занялся продвижением начинающей певицы. В 1987 году певица прошла отбор на фестиваль эстрадной песни в Юрмале и вышла в финал. В 1991 году она познакомилась с композитором и продюсером, будущим вторым мужем Александром Шульгиным, и взяла псевдоним «Валерия». Как рассказывала певица, она взяла новое имя для продвижения на западную аудиторию и официально сменила его в паспорте в 1993 году. В 1992 году вышел первый англоязычный альбом Валерии «The Taiga Symphony», над которым вместе с ней работали музыканты Виталий Бондарчук и Ричард Найлс. Одновременно певица записывала альбом «Будь со мной», в который вошли русские романсы. Тогда же артистка победила в телеконкурсе «Утренняя звезда» и на международном фестивале «Братиславская лира». На конкурсе «Юрмала-92» Валерии достался приз зрительских симпатий. В 1995 году вышел сингл певицы «Моя Москва» и альбом «Анна», спродюсированный Шульгиным. На композиции «С добрым утром!», «Самолет» и «Москва слезам не верит» сняли клипы. В 1996 году в Санкт-Петербурге была представлена новая программа «Фамилия». Личная жизнь и семья артистки Иосиф и Валерия поженились в 2004 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU С первым мужем Леонидом Ярошевским певица познакомилась в Саратове. Избранник уговорил ее поступить в музыкальный университет. Когда Алле исполнилось 18 лет, они вступили в брак, но союз дал трещину после знакомства артистки с Шульгиным. В 1993 году Шульгин сделал Валерии предложение, к тому времени у пары родилась дочь Анна, а еще через год появился на свет сын Артемий. Третий ребенок, Арсений, родился в 1998 году. Супруг певицы обладал вспыльчивым характером, контролировал доходы жены и, как писали в СМИ, иногда применял рукоприкладство. Знаменитость надеялась, что избранник изменится, даже предложила Шульгину обвенчаться в церкви, но таинство превратилось в очередной скандал, что стало для нее последней каплей. В середине февраля 2002 года Валерия вновь стала свободной. С третьим мужем Иосифом Пригожиным певица познакомилась в 1991 году, выступая на конкурсе «Утренняя звезда». Вновь встретившись с Валерией через 12 лет, он бесповоротно влюбился в нее. Первое время артистка довольно прохладно относилась к новому продюсеру, но уже в 2004 году влюбленные отпраздновали свадьбу. Общественная деятельность В 2014 году Латвия запретила Валерии въезд в страну из-за поддержки присоединения Крыма к России Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 2008 году Валерия была назначена ООН послом доброй воли Международной организации по вопросам миграции. С 2012 по 2018 годы она входила в Совет при президенте России по культуре и искусству, также была зарегистрирована как доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина. В 2014 году Латвия запретила Валерии въезд на территорию страны из-за поддержки присоединения Крыма к России. В 2018 году певица была доверенным лицом кандидата Сергея Собянина на выборах мэра Москвы. В 2023 году ее внесли в украинский санкционный список, а в июле того же года — в канадский, вместе с Иосифом Пригожиным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица Валерия Перфилова решила завершить карьеру, рассказал муж артистки, продюсер Иосиф Пригожин. Новый и последний альбом певицы выйдет 17 апреля 2025 года, а завершение проекта и уход со сцены Валерии планировались еще во время пандемии. О жизни, детстве и карьере исполнительницы — в материале URA.RU. Валерия родилась 17 апреля 1968 года в Аткарске Саратовской области. При рождении получила имя Алла. Ее отец, Юрий Перфилов, был директором музыкальной школы и заслуженным работником культуры России, а мать, Галина Перфилова, работала преподавателем фортепьяно. Валерия закончила музыкальную школу, где преподавали ее родители. В 1985 году она поступила в музыкальную академию имени Гнесиных в Москве на отделение эстрадного вокала, где ее учителями были известные исполнители Гелена Великанова и Иосиф Кобзон. Она окончила учебу в 1990 году. С 1985 года Валерия пела в ансамбле Дома культуры Аткарска под руководством своего дяди Владимира Зотова. В составе коллектива «Экспромт» она выступила в Саратове на концерте ВИА, где ее заметил джазовый музыкант и композитор Леонид Ярошевский — ее будущий первый супруг. Он занялся продвижением начинающей певицы. В 1987 году певица прошла отбор на фестиваль эстрадной песни в Юрмале и вышла в финал. В 1991 году она познакомилась с композитором и продюсером, будущим вторым мужем Александром Шульгиным, и взяла псевдоним «Валерия». Как рассказывала певица, она взяла новое имя для продвижения на западную аудиторию и официально сменила его в паспорте в 1993 году. В 1992 году вышел первый англоязычный альбом Валерии «The Taiga Symphony», над которым вместе с ней работали музыканты Виталий Бондарчук и Ричард Найлс. Одновременно певица записывала альбом «Будь со мной», в который вошли русские романсы. Тогда же артистка победила в телеконкурсе «Утренняя звезда» и на международном фестивале «Братиславская лира». На конкурсе «Юрмала-92» Валерии достался приз зрительских симпатий. В 1995 году вышел сингл певицы «Моя Москва» и альбом «Анна», спродюсированный Шульгиным. На композиции «С добрым утром!», «Самолет» и «Москва слезам не верит» сняли клипы. В 1996 году в Санкт-Петербурге была представлена новая программа «Фамилия». С первым мужем Леонидом Ярошевским певица познакомилась в Саратове. Избранник уговорил ее поступить в музыкальный университет. Когда Алле исполнилось 18 лет, они вступили в брак, но союз дал трещину после знакомства артистки с Шульгиным. В 1993 году Шульгин сделал Валерии предложение, к тому времени у пары родилась дочь Анна, а еще через год появился на свет сын Артемий. Третий ребенок, Арсений, родился в 1998 году. Супруг певицы обладал вспыльчивым характером, контролировал доходы жены и, как писали в СМИ, иногда применял рукоприкладство. Знаменитость надеялась, что избранник изменится, даже предложила Шульгину обвенчаться в церкви, но таинство превратилось в очередной скандал, что стало для нее последней каплей. В середине февраля 2002 года Валерия вновь стала свободной. С третьим мужем Иосифом Пригожиным певица познакомилась в 1991 году, выступая на конкурсе «Утренняя звезда». Вновь встретившись с Валерией через 12 лет, он бесповоротно влюбился в нее. Первое время артистка довольно прохладно относилась к новому продюсеру, но уже в 2004 году влюбленные отпраздновали свадьбу. В 2008 году Валерия была назначена ООН послом доброй воли Международной организации по вопросам миграции. С 2012 по 2018 годы она входила в Совет при президенте России по культуре и искусству, также была зарегистрирована как доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина. В 2014 году Латвия запретила Валерии въезд на территорию страны из-за поддержки присоединения Крыма к России. В 2018 году певица была доверенным лицом кандидата Сергея Собянина на выборах мэра Москвы. В 2023 году ее внесли в украинский санкционный список, а в июле того же года — в канадский, вместе с Иосифом Пригожиным.