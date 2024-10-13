Менеджер российского боксера Бивола заявил о протесте после боя с Бетербиевым

Менеджер российского боксера Бивола оспорил результат боя с Бетербиевым
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Турнир по профессиональному боксу Ратиборец в Нижнем Тагиле, бивол дмитрий, берридж роберт
Результат боя Бивола (на фото) и Бетербиева будет оспорен Фото:

Команда российского боксера Дмитрия Бивола заявила о намерении подать протест и оспорить результат боя с Артуром Бетербиевым, который проходил в Эр-Рияде 12 октября. Об этом сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов.

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«Корнилов подчеркнул необходимость привлечения судьи к ответственности за принятое решение, отметив, что сложившаяся ситуация наносит вред боксу. Менеджер указал на тесные взаимосвязи судей с руководителями организаций, что, по его мнению, создает системную проблему», — передает «Ридус». Также Корнилов требует пересмотреть счет ударов, так как прежде судья показывал себя исключительно с компетентной стороны.

На сегодняшний день в карьере Дмитрия Бивола это поражение является его первым. Прежде он одержал 23 победы, 12 из которых — нокаутом. В карьере же Артура Бетербиева насчитывается 21 победа, из которых 20 завершились нокаутом. Поражений у Бетербиева не было.

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Команда российского боксера Дмитрия Бивола заявила о намерении подать протест и оспорить результат боя с Артуром Бетербиевым, который проходил в Эр-Рияде 12 октября. Об этом сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов. «Корнилов подчеркнул необходимость привлечения судьи к ответственности за принятое решение, отметив, что сложившаяся ситуация наносит вред боксу. Менеджер указал на тесные взаимосвязи судей с руководителями организаций, что, по его мнению, создает системную проблему», — передает «Ридус». Также Корнилов требует пересмотреть счет ударов, так как прежде судья показывал себя исключительно с компетентной стороны. На сегодняшний день в карьере Дмитрия Бивола это поражение является его первым. Прежде он одержал 23 победы, 12 из которых — нокаутом. В карьере же Артура Бетербиева насчитывается 21 победа, из которых 20 завершились нокаутом. Поражений у Бетербиева не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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