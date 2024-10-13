Менеджер российского боксера Бивола заявил о протесте после боя с Бетербиевым

Команда российского боксера Дмитрия Бивола заявила о намерении подать протест и оспорить результат боя с Артуром Бетербиевым, который проходил в Эр-Рияде 12 октября. Об этом сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов.
«Корнилов подчеркнул необходимость привлечения судьи к ответственности за принятое решение, отметив, что сложившаяся ситуация наносит вред боксу. Менеджер указал на тесные взаимосвязи судей с руководителями организаций, что, по его мнению, создает системную проблему», — передает «Ридус». Также Корнилов требует пересмотреть счет ударов, так как прежде судья показывал себя исключительно с компетентной стороны.
На сегодняшний день в карьере Дмитрия Бивола это поражение является его первым. Прежде он одержал 23 победы, 12 из которых — нокаутом. В карьере же Артура Бетербиева насчитывается 21 победа, из которых 20 завершились нокаутом. Поражений у Бетербиева не было.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Команда российского боксера Дмитрия Бивола заявила о намерении подать протест и оспорить результат боя с Артуром Бетербиевым, который проходил в Эр-Рияде 12 октября. Об этом сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов. «Корнилов подчеркнул необходимость привлечения судьи к ответственности за принятое решение, отметив, что сложившаяся ситуация наносит вред боксу. Менеджер указал на тесные взаимосвязи судей с руководителями организаций, что, по его мнению, создает системную проблему», — передает «Ридус». Также Корнилов требует пересмотреть счет ударов, так как прежде судья показывал себя исключительно с компетентной стороны. На сегодняшний день в карьере Дмитрия Бивола это поражение является его первым. Прежде он одержал 23 победы, 12 из которых — нокаутом. В карьере же Артура Бетербиева насчитывается 21 победа, из которых 20 завершились нокаутом. Поражений у Бетербиева не было.