Топ-5 эффективных способов сэкономить на продуктах

Финдиректор «Апельсин» Енанов: на продуктах можно сэкономить с помощью ChatGPT

14 октября 2024 в 09:57 Размер текста - 17 +

Чтобы сэкономить при покупке продуктов, можно использовать ChatGPT и составлять меню на неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Среди помощников в экономии при совершении покупок в продуктовом магазине выделяют ChatGPT. Нейросети можно показать список необходимых продуктов и попросить порекомендовать блюда на их основе, что поможет не купить лишнего. Об этом сообщил финансовый директор сервиса лояльности «Апельсин» Марат Енанов. «ChatGPT — отличный ассистент в любых делах, и поход за продуктами или составление меню на неделю не исключение. Вы можете показать нейросети список продуктов и попросить порекомендовать блюда, которые из них можно приготовить, в том числе с рецептами», — заявил Енанов в интервью «Известиям». Он добавил, что с таким списком в магазине можно быть уверенным в том, что ничего лишнего не окажется в корзине. Марат Енанов также отметил преимущества кешбэк-сервисов. Они могут вернуть часть потраченных средств на продукты. Также старший повар Conversation cafe и Friends Forever Вадим Панин подчеркнул важность составления меню на неделю для рационального использования продуктов. Это помогает избежать ненужных покупок и минимизировать количество отходов. Планирование также способствует разнообразию и балансу в рационе. Перед походом в магазин Панин рекомендует проверять запасы дома, чтобы не покупать лишнее. Кроме того, повар советует избегать походов в магазин на голодный желудок и ограничивать время на покупки, например, совершая их в обеденный перерыв. Помимо прочего, нужно выделять время для приготовления блюд из оставшихся продуктов. Ранее финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева заявила, что продуманный рацион позволяет не только сэкономить, но и перераспределить средства на другие нужды. Она подчеркнула, что использование одних и тех же продуктов в различных блюдах способствует их полному использованию и предотвращает потерю срока годности. Финансовый эксперт также напомнила о значении домашних заготовок, которые могут стать основой для полноценного и разнообразного питания, одновременно помогая сократить расходы, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди помощников в экономии при совершении покупок в продуктовом магазине выделяют ChatGPT. Нейросети можно показать список необходимых продуктов и попросить порекомендовать блюда на их основе, что поможет не купить лишнего. Об этом сообщил финансовый директор сервиса лояльности «Апельсин» Марат Енанов. «ChatGPT — отличный ассистент в любых делах, и поход за продуктами или составление меню на неделю не исключение. Вы можете показать нейросети список продуктов и попросить порекомендовать блюда, которые из них можно приготовить, в том числе с рецептами», — заявил Енанов в интервью «Известиям». Он добавил, что с таким списком в магазине можно быть уверенным в том, что ничего лишнего не окажется в корзине. Марат Енанов также отметил преимущества кешбэк-сервисов. Они могут вернуть часть потраченных средств на продукты. Также старший повар Conversation cafe и Friends Forever Вадим Панин подчеркнул важность составления меню на неделю для рационального использования продуктов. Это помогает избежать ненужных покупок и минимизировать количество отходов. Планирование также способствует разнообразию и балансу в рационе. Перед походом в магазин Панин рекомендует проверять запасы дома, чтобы не покупать лишнее. Кроме того, повар советует избегать походов в магазин на голодный желудок и ограничивать время на покупки, например, совершая их в обеденный перерыв. Помимо прочего, нужно выделять время для приготовления блюд из оставшихся продуктов. Ранее финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева заявила, что продуманный рацион позволяет не только сэкономить, но и перераспределить средства на другие нужды. Она подчеркнула, что использование одних и тех же продуктов в различных блюдах способствует их полному использованию и предотвращает потерю срока годности. Финансовый эксперт также напомнила о значении домашних заготовок, которые могут стать основой для полноценного и разнообразного питания, одновременно помогая сократить расходы, передает 360.ru.