Боец из Златоуста добрался до своих, подорвавшись обеими ногами на мине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, вс рф, сво, армия россии, штурмовики, военный
боец наступил на противопехотную мину и у него пострадали обе ноги (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Разведчик из Златоуста (Челябинская область) смог добраться до своих, подорвавшись обеими ногами на противопехотной мине на Донецком направлении. Историю бойца опубликовал в telegram-канале мэр Златоуста Олег Решетников.

«На видео — наш златоустовский парень. <…> Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении наступил на противопехотную мину. Пострадали обе ноги. <…> Через боль, ползком, добрался до службы эвакуации», — написал Решетников в описании к видео в своем telegram-канале.

Чтобы добраться до своих, бойцу нужно было проползти несколько километров по открытой местности под огнем «кассет». Эвакуационная группа «дотянуться» до него не смогла. «Сейчас наш земляк находится в госпитале. Состояние улучшается, но впереди еще операция. Как только сможет приехать в Златоуст, обязательно увидимся!» — добавил Решетников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Разведчик из Златоуста (Челябинская область) смог добраться до своих, подорвавшись обеими ногами на противопехотной мине на Донецком направлении. Историю бойца опубликовал в telegram-канале мэр Златоуста Олег Решетников. «На видео — наш златоустовский парень. <…> Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении наступил на противопехотную мину. Пострадали обе ноги. <…> Через боль, ползком, добрался до службы эвакуации», — написал Решетников в описании к видео в своем telegram-канале. Чтобы добраться до своих, бойцу нужно было проползти несколько километров по открытой местности под огнем «кассет». Эвакуационная группа «дотянуться» до него не смогла. «Сейчас наш земляк находится в госпитале. Состояние улучшается, но впереди еще операция. Как только сможет приехать в Златоуст, обязательно увидимся!» — добавил Решетников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...