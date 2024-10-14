Разведчик из Златоуста (Челябинская область) смог добраться до своих, подорвавшись обеими ногами на противопехотной мине на Донецком направлении. Историю бойца опубликовал в telegram-канале мэр Златоуста Олег Решетников.
«На видео — наш златоустовский парень. <…> Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении наступил на противопехотную мину. Пострадали обе ноги. <…> Через боль, ползком, добрался до службы эвакуации», — написал Решетников в описании к видео в своем telegram-канале.
Чтобы добраться до своих, бойцу нужно было проползти несколько километров по открытой местности под огнем «кассет». Эвакуационная группа «дотянуться» до него не смогла. «Сейчас наш земляк находится в госпитале. Состояние улучшается, но впереди еще операция. Как только сможет приехать в Златоуст, обязательно увидимся!» — добавил Решетников.
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