Как в России изменится маткапитал

Маткапитал увеличат в 2025 году
В 2025 году материнский капитал в России вырастет на 46 тысяч на первого ребенка и на 61 тысячу рублей — на второго. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Антон Котяков.
«Прирост составит по отношению к текущему году на первого ребенка плюс 46 тысяч, на второго ребенка — плюс 61 тысяча соответственно», — заявил Антон Котяков. Его слова прозвучали на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передают РИА Новости. Котяков озвучил прогноз, что маткапиталом в 2025 году воспользуется миллион человек.
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