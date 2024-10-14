Как в России изменится маткапитал

Котяков: маткапитал проиндексируют на уровень инфляции в 2025 году
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Маткапитал увеличат в 2025 году Фото:

В 2025 году материнский капитал в России вырастет на 46 тысяч на первого ребенка и на 61 тысячу рублей — на второго. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Антон Котяков.

«Прирост составит по отношению к текущему году на первого ребенка плюс 46 тысяч, на второго ребенка — плюс 61 тысяча соответственно», — заявил Антон Котяков. Его слова прозвучали на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передают РИА Новости. Котяков озвучил прогноз, что маткапиталом в 2025 году воспользуется миллион человек.

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В 2025 году материнский капитал в России вырастет на 46 тысяч на первого ребенка и на 61 тысячу рублей — на второго. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Антон Котяков. «Прирост составит по отношению к текущему году на первого ребенка плюс 46 тысяч, на второго ребенка — плюс 61 тысяча соответственно», — заявил Антон Котяков. Его слова прозвучали на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передают РИА Новости. Котяков озвучил прогноз, что маткапиталом в 2025 году воспользуется миллион человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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