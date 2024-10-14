Пикапера, пристававшего к свердловчанкам, освободили от наказания

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Суд по Дмитрию Гребенкину. Екатеринбург, гребенкин дмитрий
Дмитрия Гребенкина будут осматривать врачи Фото:

Суд прекратил уголовное преследование студента Уральского федерального университета Дмитрия Гребенкина, пристававшего к девушкам в Екатеринбурге и обвиняемого в побоях. Об этом URA.RU сообщил адвокат одной из потерпевших Владислав Идамжапов.

Защитник считает решение суда справедливым. «Поскольку Гребенкин в отличие от первоначального этапа расследования дела признал вину в совершении преступлений в полном объеме, раскаялся, выплатил компенсацию морального вреда и, самое главное, добровольно начал проходить лечение в научно-исследовательском центре психиатрии имени Сербского в Москве», — пояснил Идамжапов.

При этом Гребенкин не был оправдан судом. Уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию. «В его случае проблемы в области психиатрии более эффективно решать медицинскими средствами, а не с помощью уголовного наказания», — заключил адвокат.

О Гребенкине в СМИ стал писать в феврале, когда несколько горожанок обвинили его в домогательствах. Он объяснил поступки тем, что хотел лишь познакомиться с девушками. Гребенкин планировал улететь в Москву, но был задержан в аэропорту Кольцово.

После суд арестовал его на восемь суток, а через день в отношении него возбуждено уголовное дело за побои. Вскоре появился еще эпизод. От его действий пострадал юноша, который пытался защитить одну из пострадавших. Гребенкин брызнул ему в лицо перцовым баллончиком. В конце мая они заключили мировое соглашение.

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Суд прекратил уголовное преследование студента Уральского федерального университета Дмитрия Гребенкина, пристававшего к девушкам в Екатеринбурге и обвиняемого в побоях. Об этом URA.RU сообщил адвокат одной из потерпевших Владислав Идамжапов. Защитник считает решение суда справедливым. «Поскольку Гребенкин в отличие от первоначального этапа расследования дела признал вину в совершении преступлений в полном объеме, раскаялся, выплатил компенсацию морального вреда и, самое главное, добровольно начал проходить лечение в научно-исследовательском центре психиатрии имени Сербского в Москве», — пояснил Идамжапов. При этом Гребенкин не был оправдан судом. Уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию. «В его случае проблемы в области психиатрии более эффективно решать медицинскими средствами, а не с помощью уголовного наказания», — заключил адвокат. О Гребенкине в СМИ стал писать в феврале, когда несколько горожанок обвинили его в домогательствах. Он объяснил поступки тем, что хотел лишь познакомиться с девушками. Гребенкин планировал улететь в Москву, но был задержан в аэропорту Кольцово. После суд арестовал его на восемь суток, а через день в отношении него возбуждено уголовное дело за побои. Вскоре появился еще эпизод. От его действий пострадал юноша, который пытался защитить одну из пострадавших. Гребенкин брызнул ему в лицо перцовым баллончиком. В конце мая они заключили мировое соглашение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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