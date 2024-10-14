Пикапера, пристававшего к свердловчанкам, освободили от наказания

14 октября 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Дмитрия Гребенкина будут осматривать врачи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Суд прекратил уголовное преследование студента Уральского федерального университета Дмитрия Гребенкина, пристававшего к девушкам в Екатеринбурге и обвиняемого в побоях. Об этом URA.RU сообщил адвокат одной из потерпевших Владислав Идамжапов. Защитник считает решение суда справедливым. «Поскольку Гребенкин в отличие от первоначального этапа расследования дела признал вину в совершении преступлений в полном объеме, раскаялся, выплатил компенсацию морального вреда и, самое главное, добровольно начал проходить лечение в научно-исследовательском центре психиатрии имени Сербского в Москве», — пояснил Идамжапов. При этом Гребенкин не был оправдан судом. Уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию. «В его случае проблемы в области психиатрии более эффективно решать медицинскими средствами, а не с помощью уголовного наказания», — заключил адвокат. О Гребенкине в СМИ стал писать в феврале, когда несколько горожанок обвинили его в домогательствах. Он объяснил поступки тем, что хотел лишь познакомиться с девушками. Гребенкин планировал улететь в Москву, но был задержан в аэропорту Кольцово. После суд арестовал его на восемь суток, а через день в отношении него возбуждено уголовное дело за побои. Вскоре появился еще эпизод. От его действий пострадал юноша, который пытался защитить одну из пострадавших. Гребенкин брызнул ему в лицо перцовым баллончиком. В конце мая они заключили мировое соглашение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд прекратил уголовное преследование студента Уральского федерального университета Дмитрия Гребенкина, пристававшего к девушкам в Екатеринбурге и обвиняемого в побоях. Об этом URA.RU сообщил адвокат одной из потерпевших Владислав Идамжапов. Защитник считает решение суда справедливым. «Поскольку Гребенкин в отличие от первоначального этапа расследования дела признал вину в совершении преступлений в полном объеме, раскаялся, выплатил компенсацию морального вреда и, самое главное, добровольно начал проходить лечение в научно-исследовательском центре психиатрии имени Сербского в Москве», — пояснил Идамжапов. При этом Гребенкин не был оправдан судом. Уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию. «В его случае проблемы в области психиатрии более эффективно решать медицинскими средствами, а не с помощью уголовного наказания», — заключил адвокат. О Гребенкине в СМИ стал писать в феврале, когда несколько горожанок обвинили его в домогательствах. Он объяснил поступки тем, что хотел лишь познакомиться с девушками. Гребенкин планировал улететь в Москву, но был задержан в аэропорту Кольцово. После суд арестовал его на восемь суток, а через день в отношении него возбуждено уголовное дело за побои. Вскоре появился еще эпизод. От его действий пострадал юноша, который пытался защитить одну из пострадавших. Гребенкин брызнул ему в лицо перцовым баллончиком. В конце мая они заключили мировое соглашение.