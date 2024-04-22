На екатеринбуржца, пристававшего к девушкам, завели второе уголовное дело

23 апреля 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

Дело завели за нападение на мужчину, который защищал девушку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Силовики завели второе уголовное дело на студента УрФУ Дмитрия Гребенкина, который приставал к девушкам на улицах Екатеринбурга, из-за того, что он залил перцовым баллончиком парня, заступившегося за пострадавшую. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД. «Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по стать 116 УК РФ „Побои“ в связи с причинением телесных повреждений гражданину», — следует из сообщения. Первое дело по той же статье возбуждено за нападение на девушку. С февраля на Гребенкина пожаловались как минимум четыре девушки, обвиняя его в домогательствах. Сам парень свои поступки объяснил желанием познакомиться с противоположным полом. В ночь на 3 апреля он попытался улететь в Москву, но его задержали в аэропорту Кольцово. Октябрьский райсуд арестовал юношу на восемь суток, а через день силовики возбудили уголовное дело. Несмотря на это, Гребенкин отказался извиняться перед девушками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики завели второе уголовное дело на студента УрФУ Дмитрия Гребенкина, который приставал к девушкам на улицах Екатеринбурга, из-за того, что он залил перцовым баллончиком парня, заступившегося за пострадавшую. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД. «Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по стать 116 УК РФ „Побои“ в связи с причинением телесных повреждений гражданину», — следует из сообщения. Первое дело по той же статье возбуждено за нападение на девушку. С февраля на Гребенкина пожаловались как минимум четыре девушки, обвиняя его в домогательствах. Сам парень свои поступки объяснил желанием познакомиться с противоположным полом. В ночь на 3 апреля он попытался улететь в Москву, но его задержали в аэропорту Кольцово. Октябрьский райсуд арестовал юношу на восемь суток, а через день силовики возбудили уголовное дело. Несмотря на это, Гребенкин отказался извиняться перед девушками.