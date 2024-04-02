Екатеринбуржца Дмитрия Г., который приставал к девушкам возле Оперного театра, арестовали на восемь суток. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Октябрьского районного суда.
Дмитрия задержали в Кольцово вместе с котом. Он, кстати, был в суде в переноске. Защитником мужчины является Екатерина Кувалдина.
Ему вменяют 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В суде стало известно, что Дмитрий родился в 2002 году в Челябинске. Он учится на втором курсе в Уральском федеральном университете, нигде официально не работает. Вину он признал полностью.
С начала февраля на Дмитрия пожаловались несколько девушек. Они обвинили его в домогательствах. По их словам, сначала он предлагал познакомиться или рассказывал про свои гениталии, а затем бросал их на землю или в сугроб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!