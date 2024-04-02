02 апреля 2024

Екатеринбуржца, пристававшего к девушкам, арестовали. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Защитником мужчины является Екатерина Кувалдина
Защитником мужчины является Екатерина Кувалдина Фото:

Екатеринбуржца Дмитрия Г., который приставал к девушкам возле Оперного театра, арестовали на восемь суток. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Октябрьского районного суда.

Дмитрия задержали в Кольцово вместе с котом. Он, кстати, был в суде в переноске. Защитником мужчины является Екатерина Кувалдина.

Ему вменяют 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В суде стало известно, что Дмитрий родился в 2002 году в Челябинске. Он учится на втором курсе в Уральском федеральном университете, нигде официально не работает. Вину он признал полностью.

С начала февраля на Дмитрия пожаловались несколько девушек. Они обвинили его в домогательствах. По их словам, сначала он предлагал познакомиться или рассказывал про свои гениталии, а затем бросал их на землю или в сугроб.

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Фото:

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Екатеринбуржца Дмитрия Г., который приставал к девушкам возле Оперного театра, арестовали на восемь суток. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Октябрьского районного суда. Дмитрия задержали в Кольцово вместе с котом. Он, кстати, был в суде в переноске. Защитником мужчины является Екатерина Кувалдина. Ему вменяют 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В суде стало известно, что Дмитрий родился в 2002 году в Челябинске. Он учится на втором курсе в Уральском федеральном университете, нигде официально не работает. Вину он признал полностью. С начала февраля на Дмитрия пожаловались несколько девушек. Они обвинили его в домогательствах. По их словам, сначала он предлагал познакомиться или рассказывал про свои гениталии, а затем бросал их на землю или в сугроб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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