Задержанный за приставания к девушкам екатеринбуржец признал вину в суде. Фото

03 апреля 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

На суд прилетела мать студента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Студент УрФУ Дмитрий Г., пристававший к девушкам возле Оперного театра, признал вину в Октябрьском райсуде. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Хотел познакомиться ради общения. Никакого насильственного умысла не было. Я был в состоянии аффекта, поэтому толкнул. Нарочито обидеть не хотел. Извинения принести готов ей. Готов загладить моральный вред», — передает слова студента корреспондент. Дмитрия задержали в аэропорту Кольцово вместе с его котом в ночь на 3 апреля, когда он собирался улететь в Москву к матери. В суде он также находится с питомцем. На суд прилетела мать Дмитрия, чтобы поддержать его. Она отметила, что полностью обеспечивает сына и собиралась сводить его в клинику на обследование. «Теперь он не будет жить один», — уверяет женщина. Дмитрий решил познакомиться с понравившейся девушкой. Та не оценила его намерений, грубо отказав ему. Всего было четыре подобных знакомств, в которых парень предлагал дамам познакомиться или рассказывал про свои гениталии, а затем бросал девушек на землю или в сугроб. Первый инцидент произошел 21 февраля. Фото: Владимир Жабриков / URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студент УрФУ Дмитрий Г., пристававший к девушкам возле Оперного театра, признал вину в Октябрьском райсуде. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Хотел познакомиться ради общения. Никакого насильственного умысла не было. Я был в состоянии аффекта, поэтому толкнул. Нарочито обидеть не хотел. Извинения принести готов ей. Готов загладить моральный вред», — передает слова студента корреспондент. Дмитрия задержали в аэропорту Кольцово вместе с его котом в ночь на 3 апреля, когда он собирался улететь в Москву к матери. В суде он также находится с питомцем. На суд прилетела мать Дмитрия, чтобы поддержать его. Она отметила, что полностью обеспечивает сына и собиралась сводить его в клинику на обследование. «Теперь он не будет жить один», — уверяет женщина. Дмитрий решил познакомиться с понравившейся девушкой. Та не оценила его намерений, грубо отказав ему. Всего было четыре подобных знакомств, в которых парень предлагал дамам познакомиться или рассказывал про свои гениталии, а затем бросал девушек на землю или в сугроб. Первый инцидент произошел 21 февраля.