02 апреля 2024

Задержанный за приставания к девушкам екатеринбуржец признал вину в суде. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На суд прилетела мать студента
На суд прилетела мать студента Фото:

Студент УрФУ Дмитрий Г., пристававший к девушкам возле Оперного театра, признал вину в Октябрьском райсуде. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«Хотел познакомиться ради общения. Никакого насильственного умысла не было. Я был в состоянии аффекта, поэтому толкнул. Нарочито обидеть не хотел. Извинения принести готов ей. Готов загладить моральный вред», — передает слова студента корреспондент. Дмитрия задержали в аэропорту Кольцово вместе с его котом в ночь на 3 апреля, когда он собирался улететь в Москву к матери. В суде он также находится с питомцем.

На суд прилетела мать Дмитрия, чтобы поддержать его. Она отметила, что полностью обеспечивает сына и собиралась сводить его в клинику на обследование. «Теперь он не будет жить один», — уверяет женщина.

Дмитрий решил познакомиться с понравившейся девушкой. Та не оценила его намерений, грубо отказав ему. Всего было четыре подобных знакомств, в которых парень предлагал дамам познакомиться или рассказывал про свои гениталии, а затем бросал девушек на землю или в сугроб. Первый инцидент произошел 21 февраля.

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Студент УрФУ Дмитрий Г., пристававший к девушкам возле Оперного театра, признал вину в Октябрьском райсуде. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Хотел познакомиться ради общения. Никакого насильственного умысла не было. Я был в состоянии аффекта, поэтому толкнул. Нарочито обидеть не хотел. Извинения принести готов ей. Готов загладить моральный вред», — передает слова студента корреспондент. Дмитрия задержали в аэропорту Кольцово вместе с его котом в ночь на 3 апреля, когда он собирался улететь в Москву к матери. В суде он также находится с питомцем. На суд прилетела мать Дмитрия, чтобы поддержать его. Она отметила, что полностью обеспечивает сына и собиралась сводить его в клинику на обследование. «Теперь он не будет жить один», — уверяет женщина. Дмитрий решил познакомиться с понравившейся девушкой. Та не оценила его намерений, грубо отказав ему. Всего было четыре подобных знакомств, в которых парень предлагал дамам познакомиться или рассказывал про свои гениталии, а затем бросал девушек на землю или в сугроб. Первый инцидент произошел 21 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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