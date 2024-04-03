03 апреля 2024

На екатеринбуржца, пристававшего к девушкам, завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Прения по делу Альфреда Джавадова в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, прокурор, суд
Уголовное дело возбудили 4 апреля Фото:

В отношении студента Уральского федерального университета Дмитрия Гребенкина, который приставал к девушкам на улицах Екатеринбурга, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU рассказали в городской полиции.

«В отношении „пикапера“ возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ „Побои“» — сказано в сообщении. Сейчас Гребенкин находится под арестом, суд ему назначил восемь суток.

Парня задержали в Кольцово в ночь на 3 апреля. Он собирался улететь в Москву к матери. С собой у него была кошка, которую вместе с ним доставили в суд. Гребенкин признал свою вину, но отказался извиняться.

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В отношении студента Уральского федерального университета Дмитрия Гребенкина, который приставал к девушкам на улицах Екатеринбурга, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU рассказали в городской полиции. «В отношении „пикапера“ возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ „Побои“» — сказано в сообщении. Сейчас Гребенкин находится под арестом, суд ему назначил восемь суток. Парня задержали в Кольцово в ночь на 3 апреля. Он собирался улететь в Москву к матери. С собой у него была кошка, которую вместе с ним доставили в суд. Гребенкин признал свою вину, но отказался извиняться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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