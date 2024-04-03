На екатеринбуржца, пристававшего к девушкам, завели уголовное дело

В отношении студента Уральского федерального университета Дмитрия Гребенкина, который приставал к девушкам на улицах Екатеринбурга, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU рассказали в городской полиции.
«В отношении „пикапера“ возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ „Побои“» — сказано в сообщении. Сейчас Гребенкин находится под арестом, суд ему назначил восемь суток.
Парня задержали в Кольцово в ночь на 3 апреля. Он собирался улететь в Москву к матери. С собой у него была кошка, которую вместе с ним доставили в суд. Гребенкин признал свою вину, но отказался извиняться.
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