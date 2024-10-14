Истребители Израиля атаковали погранпереход между Ливаном и Сирией

Истребители израильских ВВС совершили налет на погранпереход в районе Хермель на севере Ливана, атакуя дорогу, ведущую в Сирию через КПП у поселка Джермаш. Информацию передает радиостанция Sham FM
«Ираильские ВВС совершили налет на погранпереход в районе Хермел. Сирийские средства ПВО открыли огонь по вражеским целям», — передает радиостанция. В результате авиаудара 14 октября был обстрелян гуманитарный конвой, водитель одного из автомобилей получил ранение. Аббас аль-Хадж Хасан, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ливана, выразил мнение, что такие действия Израиля могут рассматриваться как форма необъявленной блокады.
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