Истребители Израиля атаковали погранпереход между Ливаном и Сирией

15 октября 2024 в 02:55 Размер текста - 17 +

Истребители атаковали дорогу, ведущую в Сирию Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Duncan C. Bevan новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Истребители израильских ВВС совершили налет на погранпереход в районе Хермель на севере Ливана, атакуя дорогу, ведущую в Сирию через КПП у поселка Джермаш. Информацию передает радиостанция Sham FM «Ираильские ВВС совершили налет на погранпереход в районе Хермел. Сирийские средства ПВО открыли огонь по вражеским целям», — передает радиостанция. В результате авиаудара 14 октября был обстрелян гуманитарный конвой, водитель одного из автомобилей получил ранение. Аббас аль-Хадж Хасан, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ливана, выразил мнение, что такие действия Израиля могут рассматриваться как форма необъявленной блокады. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Истребители израильских ВВС совершили налет на погранпереход в районе Хермель на севере Ливана, атакуя дорогу, ведущую в Сирию через КПП у поселка Джермаш. Информацию передает радиостанция Sham FM «Ираильские ВВС совершили налет на погранпереход в районе Хермел. Сирийские средства ПВО открыли огонь по вражеским целям», — передает радиостанция. В результате авиаудара 14 октября был обстрелян гуманитарный конвой, водитель одного из автомобилей получил ранение. Аббас аль-Хадж Хасан, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ливана, выразил мнение, что такие действия Израиля могут рассматриваться как форма необъявленной блокады.