Пермяки вынуждены подрабатывать ради путешествий

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам не хватает зарплаты, чтобы отправиться в отпуск
Пермякам не хватает зарплаты, чтобы отправиться в отпуск Фото:

Более половины опрошенных жителей Перми берут подработки, чтобы накопить деньги на отдых или покрыть расходы на отпуск. Об этом URA.RU сообщили специалисты сервисов «Консоль.Про» и «Зарплата.ру».

«57% опрошенных всегда принимают предложения о дополнительном заработке. Главные причины — формирование накоплений (43%), необходимость покрыть растущие траты на развлечения и путешествия (36%)», — сказано в исследовании.

Чаще всего подработку ищут в интернете. Так поступают 43% опрошенных. От друзей или знакомых вторую работу получают 29% респондентов, а 14% отметили, что подзаработать им предлагает работодатель. В основном дополнительная занятость приносит до 10 тысяч рублей в месяц. Чаще всего в качестве второго источника дохода пермяки выбирают работу таксистом (33%), строителем (33%) или электриком (33%).

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Более половины опрошенных жителей Перми берут подработки, чтобы накопить деньги на отдых или покрыть расходы на отпуск. Об этом URA.RU сообщили специалисты сервисов «Консоль.Про» и «Зарплата.ру». «57% опрошенных всегда принимают предложения о дополнительном заработке. Главные причины — формирование накоплений (43%), необходимость покрыть растущие траты на развлечения и путешествия (36%)», — сказано в исследовании. Чаще всего подработку ищут в интернете. Так поступают 43% опрошенных. От друзей или знакомых вторую работу получают 29% респондентов, а 14% отметили, что подзаработать им предлагает работодатель. В основном дополнительная занятость приносит до 10 тысяч рублей в месяц. Чаще всего в качестве второго источника дохода пермяки выбирают работу таксистом (33%), строителем (33%) или электриком (33%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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