Более половины опрошенных жителей Перми берут подработки, чтобы накопить деньги на отдых или покрыть расходы на отпуск. Об этом URA.RU сообщили специалисты сервисов «Консоль.Про» и «Зарплата.ру».
«57% опрошенных всегда принимают предложения о дополнительном заработке. Главные причины — формирование накоплений (43%), необходимость покрыть растущие траты на развлечения и путешествия (36%)», — сказано в исследовании.
Чаще всего подработку ищут в интернете. Так поступают 43% опрошенных. От друзей или знакомых вторую работу получают 29% респондентов, а 14% отметили, что подзаработать им предлагает работодатель. В основном дополнительная занятость приносит до 10 тысяч рублей в месяц. Чаще всего в качестве второго источника дохода пермяки выбирают работу таксистом (33%), строителем (33%) или электриком (33%).
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