ПАО «Газпром» продаст базу отдыха «Газовик» площадью пять тысяч «квадратов» в Еткульском районе Челябинской области в деревне Печенкино. Стартовая цена лота — 13 млн 800 тысяч рублей. Торги пройдут 19 ноября 2024 года. Об этом сообщили в компании.
«ПАО „Газпром“ сообщает о намерении в ближайшее время реализовать ряд санаторно-курортных объектов, в том числе объект в Челябинской области. База отдыха „Газовик“ расположена в Челябинской области, в Еткульском районе, ОГУ „Шершневское лесничество“, Еткульское участковое лесничество», — сообщается на сайте компании.
На торгах будут реализованы здание гостиницы, бытовые и хозяйственные постройки. База отдыха «Газовик» расположена в сосновом бору недалеко от села Печенкино, на берегу озера Еткуль. Расстояние до озера — 500 метров. На территории есть общественный пляж, проводится платная рыбалка.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 15 октября по 15 ноября 2024 года. Ближайшая зона для купания находится в районе базы отдыха «Лесная сказка». Рыбная ловля в акватории озера возможна как с берега, так и с лодки. Там водится такая рыба, как ротан, пелядь и карась.
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