В Госдуме озвучили требования к новому президенту Олимпийского комитета России

Депутат Свищев: новый глава ОКР должен восстановить права всех федераций РФ

15 октября 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Новый глава ОКР должен полноценно представлять спортивные федерации РФ в МОК Фото: Владимир Андреев © URA.RU После ухода Станислава Позднякова с поста главы Олимпийского комитета России (ОКР) новый президент организации должен восстановить в правах все спортивные федерации страны. В последствии они должны полноценно предоставлять спорт в России в Международном олимпийском комитете (МОК) и на международной арене. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. «Сейчас глобально идут реформы спорта России. Появился новый состав министерства спорта, новый состав комитета Госдумы по спорту, создается Фонд поддержки спортсменов и так далее. Поэтому нужны перемены и думаю, что новый руководитель ОКР и его команда должны восстановить в правах все наши федерации, чтобы они полноценно представляли российский спорт на международной арене и в МОК», — заявил Свищев для телеканала «Матч ТВ». Также депутат поблагодарил экс-главу ОКР Станислава Позднякова за его работу на посту с 2018 года. По его словам, на плечи Позднякова за это время легли взаимоотношения с МОК, скандалы с допингом и санкции. Желание покинуть пост экс-президент ОКР выразил сегодня после досрочных выборов в декабре 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После ухода Станислава Позднякова с поста главы Олимпийского комитета России (ОКР) новый президент организации должен восстановить в правах все спортивные федерации страны. В последствии они должны полноценно предоставлять спорт в России в Международном олимпийском комитете (МОК) и на международной арене. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. «Сейчас глобально идут реформы спорта России. Появился новый состав министерства спорта, новый состав комитета Госдумы по спорту, создается Фонд поддержки спортсменов и так далее. Поэтому нужны перемены и думаю, что новый руководитель ОКР и его команда должны восстановить в правах все наши федерации, чтобы они полноценно представляли российский спорт на международной арене и в МОК», — заявил Свищев для телеканала «Матч ТВ». Также депутат поблагодарил экс-главу ОКР Станислава Позднякова за его работу на посту с 2018 года. По его словам, на плечи Позднякова за это время легли взаимоотношения с МОК, скандалы с допингом и санкции. Желание покинуть пост экс-президент ОКР выразил сегодня после досрочных выборов в декабре 2023 года.