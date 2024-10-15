В Госдуме озвучили требования к новому президенту Олимпийского комитета России

После ухода Станислава Позднякова с поста главы Олимпийского комитета России (ОКР) новый президент организации должен восстановить в правах все спортивные федерации страны. В последствии они должны полноценно предоставлять спорт в России в Международном олимпийском комитете (МОК) и на международной арене. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
«Сейчас глобально идут реформы спорта России. Появился новый состав министерства спорта, новый состав комитета Госдумы по спорту, создается Фонд поддержки спортсменов и так далее. Поэтому нужны перемены и думаю, что новый руководитель ОКР и его команда должны восстановить в правах все наши федерации, чтобы они полноценно представляли российский спорт на международной арене и в МОК», — заявил Свищев для телеканала «Матч ТВ».
Также депутат поблагодарил экс-главу ОКР Станислава Позднякова за его работу на посту с 2018 года. По его словам, на плечи Позднякова за это время легли взаимоотношения с МОК, скандалы с допингом и санкции. Желание покинуть пост экс-президент ОКР выразил сегодня после досрочных выборов в декабре 2023 года.
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