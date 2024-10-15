Поздняков ушел с поста главы Олимпийского комитета РФ

Поздняков занимал пост главы ОКР с 2018 годаФото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Станислав Поздняков покинул пост главы Олимпийского комитета России (ОКР) после досрочных выборов в декабре 2023 года, сообщают журналисты. О своем желании уйти он объявил сегодня.
«Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды», — передает сайт ОКР слова Позднякова. Пост президента комитета он занимал с 2018 года. Позже, по словам Станислава Позднякова, будут проведены досрочные выборы на соответствующий пост.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Станислав Поздняков покинул пост главы Олимпийского комитета России (ОКР) после досрочных выборов в декабре 2023 года, сообщают журналисты. О своем желании уйти он объявил сегодня. «Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды», — передает сайт ОКР слова Позднякова. Пост президента комитета он занимал с 2018 года. Позже, по словам Станислава Позднякова, будут проведены досрочные выборы на соответствующий пост.