Развлечения Спорт Поздняков ушел с поста главы Олимпийского комитета РФ 15 октября 2024 в 13:59 Размер текста - 17 + Поздняков занимал пост главы ОКР с 2018 года Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва» Станислав Поздняков покинул пост главы Олимпийского комитета России (ОКР) после досрочных выборов в декабре 2023 года, сообщают журналисты. О своем желании уйти он объявил сегодня. «Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды», — передает сайт ОКР слова Позднякова. Пост президента комитета он занимал с 2018 года. Позже, по словам Станислава Позднякова, будут проведены досрочные выборы на соответствующий пост. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Станислав Поздняков покинул пост главы Олимпийского комитета России (ОКР) после досрочных выборов в декабре 2023 года, сообщают журналисты. О своем желании уйти он объявил сегодня. «Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды», — передает сайт ОКР слова Позднякова. Пост президента комитета он занимал с 2018 года. Позже, по словам Станислава Позднякова, будут проведены досрочные выборы на соответствующий пост. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям