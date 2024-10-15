Поздняков ушел с поста главы Олимпийского комитета РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Поздняков занимал пост главы ОКР с 2018 года Фото:

Станислав Поздняков покинул пост главы Олимпийского комитета России (ОКР) после досрочных выборов в декабре 2023 года, сообщают журналисты. О своем желании уйти он объявил сегодня.

«Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды», — передает сайт ОКР слова Позднякова. Пост президента комитета он занимал с 2018 года. Позже, по словам Станислава Позднякова, будут проведены досрочные выборы на соответствующий пост.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Станислав Поздняков покинул пост главы Олимпийского комитета России (ОКР) после досрочных выборов в декабре 2023 года, сообщают журналисты. О своем желании уйти он объявил сегодня. «Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды», — передает сайт ОКР слова Позднякова. Пост президента комитета он занимал с 2018 года. Позже, по словам Станислава Позднякова, будут проведены досрочные выборы на соответствующий пост.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...