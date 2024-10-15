У украинцев будут отбирать землю для строительства фортификаций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинские власти смогут выкупить участок
Украинские власти смогут выкупить участок Фото:

Власти Украины одобрили законопроект, по которому они смогут отбирать земельные участки у украинцев для строительства фортификаций. Об этом сообщил постоянный представитель кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук. 

«Одобрен проект закона „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пользования земельными участками, необходимыми для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений в условиях правового режима военного положения“, — написал Мельничук в своем telegram-канале. Он добавил, что соответствующие изменения будут внесены в Земельный кодекс Украины. 

Мельничук пояснил, что по новому законопроекту украинцев могут принудительно лишить права пользования землей для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений. По его словам, власти смогут выкупить участок или забрать его. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Украины одобрили законопроект, по которому они смогут отбирать земельные участки у украинцев для строительства фортификаций. Об этом сообщил постоянный представитель кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.  «Одобрен проект закона „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пользования земельными участками, необходимыми для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений в условиях правового режима военного положения“, — написал Мельничук в своем telegram-канале. Он добавил, что соответствующие изменения будут внесены в Земельный кодекс Украины.  Мельничук пояснил, что по новому законопроекту украинцев могут принудительно лишить права пользования землей для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений. По его словам, власти смогут выкупить участок или забрать его. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...