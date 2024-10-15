У украинцев будут отбирать землю для строительства фортификаций

Власти Украины одобрили законопроект, по которому они смогут отбирать земельные участки у украинцев для строительства фортификаций. Об этом сообщил постоянный представитель кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Одобрен проект закона „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пользования земельными участками, необходимыми для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений в условиях правового режима военного положения“, — написал Мельничук в своем telegram-канале. Он добавил, что соответствующие изменения будут внесены в Земельный кодекс Украины.
Мельничук пояснил, что по новому законопроекту украинцев могут принудительно лишить права пользования землей для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений. По его словам, власти смогут выкупить участок или забрать его.
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