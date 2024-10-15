Минфин предложил повысить минимальные цены на алкоголь

С 1 января 2025 года в России ожидается повышение минимальных розничных цен на крепкий алкоголь, включая водку, коньяк и бренди. Соответствующий проект приказа подготовило министерство финансов.
«Установить цены ... на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов, за исключением коньяка, — в размере 472 рублей за 0,5 литра готовой продукции. На коньяк — в размере 651 рубля за 0,5 литра готовой продукции.», — сказано в проекте приказа. Он опубликован на сайте правовых актов.
Минимальная розничная цена на водку увеличится на 50 рублей, достигнув 349 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. Цены на коньяк возрастут на 95 рублей, на бренди — на 69 рублей до 472 рублей за аналогичный объем. Обычно корректировка минимальных цен на крепкий алкоголь происходит в связи с изменениями уровня инфляции, увеличением акцизных ставок на алкогольные напитки с содержанием алкоголя более 9% и ростом производственных расходов на алкогольную продукцию.
Кроме того, планируется увеличение ставки акциза на крепкий алкоголь более 18% с начала 2025 года. Это изменение подкрепляется предложениями о дальнейшем повышении акцизов, внесенными в Госдуму. Все эти меры направлены на соблюдение экономических стандартов и учет прогнозируемого уровня инфляции, который, по оценкам Минэкономразвития, составит 4,5% к концу 2024 года.
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