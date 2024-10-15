Turkiye: в турецких отелях начнут избавляться от программы «все включено»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за недоеденной пищи отели теряют миллионы долларов
Из-за недоеденной пищи отели теряют миллионы долларов Фото:

В турецких отелях хотят сократить программу «все включено» из-за возросших расходов на пищу, которую туристы не съедают. Об этом рассказала местная газета Turkiye.

«Турция планирует пересмотреть систему „все включено“ в отелях в рамках своей стратегии по приему 80 миллионов туристов в 2028 году», — сообщает газета Turkiye. В публикации пояснили, что такие меры связаны с тем, что отели вынуждены выбрасывать значительную часть еды, которую туристы просто не успевают употребить. Пищевые отходы в таких отелях в год обходятся в 1,5 млрд долларов.

Турция стала среди россиян самым популярным туристическим направлением в 2024 году, пишет RT. Средний чек за путевку за год вырос с 182 тысяч рублей до 226 тысяч за тур.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В турецких отелях хотят сократить программу «все включено» из-за возросших расходов на пищу, которую туристы не съедают. Об этом рассказала местная газета Turkiye. «Турция планирует пересмотреть систему „все включено“ в отелях в рамках своей стратегии по приему 80 миллионов туристов в 2028 году», — сообщает газета Turkiye. В публикации пояснили, что такие меры связаны с тем, что отели вынуждены выбрасывать значительную часть еды, которую туристы просто не успевают употребить. Пищевые отходы в таких отелях в год обходятся в 1,5 млрд долларов. Турция стала среди россиян самым популярным туристическим направлением в 2024 году, пишет RT. Средний чек за путевку за год вырос с 182 тысяч рублей до 226 тысяч за тур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...