Turkiye: в турецких отелях начнут избавляться от программы «все включено»

В турецких отелях хотят сократить программу «все включено» из-за возросших расходов на пищу, которую туристы не съедают. Об этом рассказала местная газета Turkiye.
«Турция планирует пересмотреть систему „все включено“ в отелях в рамках своей стратегии по приему 80 миллионов туристов в 2028 году», — сообщает газета Turkiye. В публикации пояснили, что такие меры связаны с тем, что отели вынуждены выбрасывать значительную часть еды, которую туристы просто не успевают употребить. Пищевые отходы в таких отелях в год обходятся в 1,5 млрд долларов.
Турция стала среди россиян самым популярным туристическим направлением в 2024 году, пишет RT. Средний чек за путевку за год вырос с 182 тысяч рублей до 226 тысяч за тур.
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