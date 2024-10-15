Украинская армия после серьезных потерь на курском направлении вызвала опасения надвигающейся катастрофы. По словам высокопоставленного офицера британской армии, ситуация является «очень серьезной», а Украина находится на грани поражения в конфликте с Россией.
«Украина находится на грани поражения в конфликте с Россией. Это очень серьезно», — сообщил источник британской газеты Daily Express. Издание отмечает, что серьезная неудача ВСУ под Курском заключается в потере позиций и продолжающемся наступлении ВС РФ. Газета подчеркивает, что ситуация на нескольких линиях фронта вызвала опасения грядущей катастрофы для Киева.
Ранее сообщалось, что Курская область в скором времени будет освобождена. С таким заявлением выступил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал майор Апти Алаудинов, подчеркнув, что российская армия стабильно продвигается на данном участке фронта.
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