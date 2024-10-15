15 октября 2024

В британской армии заговорили о поражении Украины из-за ситуации под Курском

Express: в Британии ждут катастрофы для ВСУ из-за серьезных неудач под Курском
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина находится на грани катастрофы, считают в британской армии
Украина находится на грани катастрофы, считают в британской армии Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинская армия после серьезных потерь на курском направлении вызвала опасения надвигающейся катастрофы. По словам высокопоставленного офицера британской армии, ситуация является «очень серьезной», а Украина находится на грани поражения в конфликте с Россией.

«Украина находится на грани поражения в конфликте с Россией. Это очень серьезно», — сообщил источник британской газеты Daily Express. Издание отмечает, что серьезная неудача ВСУ под Курском заключается в потере позиций и продолжающемся наступлении ВС РФ. Газета подчеркивает, что ситуация на нескольких линиях фронта вызвала опасения грядущей катастрофы для Киева.

Ранее сообщалось, что Курская область в скором времени будет освобождена. С таким заявлением выступил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал майор Апти Алаудинов, подчеркнув, что российская армия стабильно продвигается на данном участке фронта.

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Украинская армия после серьезных потерь на курском направлении вызвала опасения надвигающейся катастрофы. По словам высокопоставленного офицера британской армии, ситуация является «очень серьезной», а Украина находится на грани поражения в конфликте с Россией. «Украина находится на грани поражения в конфликте с Россией. Это очень серьезно», — сообщил источник британской газеты Daily Express. Издание отмечает, что серьезная неудача ВСУ под Курском заключается в потере позиций и продолжающемся наступлении ВС РФ. Газета подчеркивает, что ситуация на нескольких линиях фронта вызвала опасения грядущей катастрофы для Киева. Ранее сообщалось, что Курская область в скором времени будет освобождена. С таким заявлением выступил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал майор Апти Алаудинов, подчеркнув, что российская армия стабильно продвигается на данном участке фронта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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