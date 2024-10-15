ВСУ собираются отступать из Курской области: главное об СВО к вечеру 15 октября

Вооруженные силы Украины получили приказ о готовности к отступлению из Курской области. Российские военные завершили освобождение трети территории Торецка, а военные продолжают операции по продвижению вдоль фронта. Главные новости спецоперации к вечеру 15 октября — в материале URA.RU.
Отступление украинских войск из Курской области
Согласно информации, предоставленной украинским журналистом Анатолием Шарием, ВСУ готовятся к отступлению из Курской области на территорию Украины. Детали текущей ситуации в регионе не уточняются.
На курском направлении, по словам заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майора Апти Алаудинова, оборона ВСУ может рухнуть в течение месяца из-за активных действий и наступления российской армии. Он отметил, что противник может либо отступить, либо оказаться в окружении. Алаудинов также выразил мнение, что в течение месяца станет очевидным, что фронт украинских войск обрушится.
Напряженная обстановка на фронтах ДНР
В Генштабе ВСУ выделили три особо напряженных участка на линии фронта в Донецкой Народной Республике. Наибольшая активность наблюдается на кураховском, покровском и лиманском направлениях. Штаб уточнил, что активно мониторит динамику боевых действий и выделяет наиболее ожесточенные участки на фронте.
Освобождение Торецка
Российские военные освободили более трети территорий Торецка (Дзержинска) от ВСУ. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска вытесняют противника из многоэтажных домов. Он отметил, что российские военнослужащие продолжают продвигаться по линии фронта, активно выбивая противника из городских зданий.
ВС РФ провели атаку БПЛА по ВСУ
В ходе воздушной разведки расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области выявляют места дислокации техники и живой силы противника, после чего передают координаты расчетам ударных беспилотников и продолжают наблюдение за боевиками ВСУ, передает Пятый канал.
Для сдерживания или уничтожения живой силы противника бойцы используют самодельные взрывные устройства, а для техники — снаряды от РПГ либо более тяжелые противотанковые снаряды. Все действия осуществляются в условиях лесного ландшафта, чтобы избежать обнаружения вражескими беспилотными летательными аппаратами.
Позиция НАТО в конфликте
Новое заявление Генерального секретаря НАТО Марка Рютте подчеркивает решимость западных стран поддерживать Украину в условиях конфликта с Россией. Он отметил, что НАТО не испугается российских угроз и продолжит усиливать свою поддержку Киева. Рютте в интервью для Reuters и немецкой радиостанции Hessischer Rundfunk подчеркнул, что альянс готов принять все необходимые меры, чтобы президент России Владимир Путин не достиг своих целей, а Украина в итоге одержала победу.
Роль нового командования НАТО в Германии
Создание нового штаба НАТО в Висбадене должно усилить координацию военных поставок на Украину и повлиять на общую ситуацию на поле боя. По словам Рютте, создание нового командования приведет к изменениям на поле боя и будет способствовать укреплению безопасности альянса.
Отказ США поддерживать Украину
Как сообщает The Washington Post, существует опасение, что Соединенные Штаты могут пересмотреть свою поддержку Украины в свете возможного мирного урегулирования. Одним из условий этого урегулирования может стать хранение натовского оружия, если Киев потеряет части своей территории.
В условиях затягивания конфликта не только украинцы, но и международные эксперты стали обсуждать необходимость переговоров. Многие предполагают, что послевоенная Украина могла бы сохранить доступ к западной военной помощи, однако такая перспектива вызывает споры. Россия, в свою очередь, может настаивать на строгих ограничениях касательно внешней помощи для Киева, включая сокращение численности украинских вооруженных сил до уровня, существовавшего до конфликта.
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