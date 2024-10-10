10 октября 2024

Алаудинов: такими темпами скоро освободим Курскую область

Алаудинов надеется, что Курская область будет освобождена в ближайшее время
© Служба новостей «URA.RU»
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Апти Алаудинов сообщил, что российские войска продвигаются в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные продвигаются в Курской области, сообщил командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, такими темпами регион скоро будет освобожден.

«Мы, не спеша, потихоньку продвигаемся вперед. С такими темпами мы, наверное, сможем в скором времени доложить о том, что Курская область освобождена», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

10 октября военкоры сообщили о том, что ВС России вернули под контроль курское село Ольговка. Сейчас идут бои в Зеленом Шляхе, откуда сбегают ВСУ, передают военкоры «Русской весны».

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Российские военные продвигаются в Курской области, сообщил командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, такими темпами регион скоро будет освобожден. «Мы, не спеша, потихоньку продвигаемся вперед. С такими темпами мы, наверное, сможем в скором времени доложить о том, что Курская область освобождена», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1». 10 октября военкоры сообщили о том, что ВС России вернули под контроль курское село Ольговка. Сейчас идут бои в Зеленом Шляхе, откуда сбегают ВСУ, передают военкоры «Русской весны».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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