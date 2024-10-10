Алаудинов: такими темпами скоро освободим Курскую область

Алаудинов надеется, что Курская область будет освобождена в ближайшее время

10 октября 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

Апти Алаудинов сообщил, что российские войска продвигаются в Курской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские военные продвигаются в Курской области, сообщил командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, такими темпами регион скоро будет освобожден. «Мы, не спеша, потихоньку продвигаемся вперед. С такими темпами мы, наверное, сможем в скором времени доложить о том, что Курская область освобождена», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1». 10 октября военкоры сообщили о том, что ВС России вернули под контроль курское село Ольговка. Сейчас идут бои в Зеленом Шляхе, откуда сбегают ВСУ, передают военкоры «Русской весны». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные продвигаются в Курской области, сообщил командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, такими темпами регион скоро будет освобожден. «Мы, не спеша, потихоньку продвигаемся вперед. С такими темпами мы, наверное, сможем в скором времени доложить о том, что Курская область освобождена», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1». 10 октября военкоры сообщили о том, что ВС России вернули под контроль курское село Ольговка. Сейчас идут бои в Зеленом Шляхе, откуда сбегают ВСУ, передают военкоры «Русской весны».