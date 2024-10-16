Глава МИД Венгрии назвал цель создания новой группы из дружественных РФ стран

Сийярто: огромное количество стран выступают за сохранение мира
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Петер Сийярто, Министр иностранных дел Венгрии, на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2024). День второй., Сийярто Петер
Группа «Друзья мира» будет выступать за окончание военного конфликта на Украине, заявил Петер Сийярто Фото:

Новая группа «Друзья мира» из стран Глобального Юга создается для продвижения идеи, что конфликт на Украине надо закончить. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Цель этого — показать миру, что большинство стран выступает за мир. Мы надеемся, что группа „Друзья мира“ будет большой, будет сильной, заставит голос мира быть услышанным», — передают слова венгерского министра РИА Новости. Единомышленниками выступают такие государства как: Китай, Колумбия, Казахстан, Индонезия, Кения, Мексика, Турция и Бразилия.

Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что готов к переговорам по Украине. Условием для прекращения огня должен быть полный вывод ВСУ с российских территорий. Кроме того, Путин добавил, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО и провести денацификацию страны.

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Новая группа «Друзья мира» из стран Глобального Юга создается для продвижения идеи, что конфликт на Украине надо закончить. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Цель этого — показать миру, что большинство стран выступает за мир. Мы надеемся, что группа „Друзья мира“ будет большой, будет сильной, заставит голос мира быть услышанным», — передают слова венгерского министра РИА Новости. Единомышленниками выступают такие государства как: Китай, Колумбия, Казахстан, Индонезия, Кения, Мексика, Турция и Бразилия. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что готов к переговорам по Украине. Условием для прекращения огня должен быть полный вывод ВСУ с российских территорий. Кроме того, Путин добавил, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО и провести денацификацию страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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