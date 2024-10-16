Глава МИД Венгрии назвал цель создания новой группы из дружественных РФ стран

Новая группа «Друзья мира» из стран Глобального Юга создается для продвижения идеи, что конфликт на Украине надо закончить. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Цель этого — показать миру, что большинство стран выступает за мир. Мы надеемся, что группа „Друзья мира“ будет большой, будет сильной, заставит голос мира быть услышанным», — передают слова венгерского министра РИА Новости. Единомышленниками выступают такие государства как: Китай, Колумбия, Казахстан, Индонезия, Кения, Мексика, Турция и Бразилия.
Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что готов к переговорам по Украине. Условием для прекращения огня должен быть полный вывод ВСУ с российских территорий. Кроме того, Путин добавил, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО и провести денацификацию страны.
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