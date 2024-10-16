Россиянам назвали самые оплачиваемые работы для пенсионеров

Профессия водителя стала самой оплачиваемой позицией для пенсионеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, документы, пенсионер с бумагами
Среди пенсионеров работодатели чаще всего ищут продавцов Фото:

Аналитики «Авито Работы» провели исследование и вывели подборку самых оплачиваемых работ для пенсионеров. Первое место заняла профессия водителя-экспедитора со средним заработком в 109 тысяч рублей. Однако аналитики сервиса подсчитали, что работодатели чаще всего ищут упаковщиков и продавцов среди пожилых людей.

«По итогам III квартала 2024 года лидером по количеству таких вакансий стала профессия водителя-экспедитора. Cредняя предлагаемая зарплата <…> составила 109 467 рублей в месяц при полной занятости», — приводит RT данные сервиса. Там отмечается, что работодатели чаще всего ищут кладовщиков и продавцов среди возрастной категории граждан РФ.

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Аналитики «Авито Работы» провели исследование и вывели подборку самых оплачиваемых работ для пенсионеров. Первое место заняла профессия водителя-экспедитора со средним заработком в 109 тысяч рублей. Однако аналитики сервиса подсчитали, что работодатели чаще всего ищут упаковщиков и продавцов среди пожилых людей. «По итогам III квартала 2024 года лидером по количеству таких вакансий стала профессия водителя-экспедитора. Cредняя предлагаемая зарплата <…> составила 109 467 рублей в месяц при полной занятости», — приводит RT данные сервиса. Там отмечается, что работодатели чаще всего ищут кладовщиков и продавцов среди возрастной категории граждан РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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