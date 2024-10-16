Россиянам назвали самые оплачиваемые работы для пенсионеров

Профессия водителя стала самой оплачиваемой позицией для пенсионеров

Среди пенсионеров работодатели чаще всего ищут продавцов Фото: Илья Московец © URA.RU

Аналитики «Авито Работы» провели исследование и вывели подборку самых оплачиваемых работ для пенсионеров. Первое место заняла профессия водителя-экспедитора со средним заработком в 109 тысяч рублей. Однако аналитики сервиса подсчитали, что работодатели чаще всего ищут упаковщиков и продавцов среди пожилых людей.



«По итогам III квартала 2024 года лидером по количеству таких вакансий стала профессия водителя-экспедитора. Cредняя предлагаемая зарплата <…> составила 109 467 рублей в месяц при полной занятости», — приводит RT данные сервиса. Там отмечается, что работодатели чаще всего ищут кладовщиков и продавцов среди возрастной категории граждан РФ.