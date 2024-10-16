Выборы в Молдавии назвали самыми грязными с 1991 года

Политолог Шаповалов: предстоящие выборы в Молдавии — самые грязные за 33 года

16 октября 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

У Майи Санду практически нет конкурентов на президентских выборах Фото: DUMITRU DORU/EPA/TASS В Молдавии 20 октября состоятся президентские выборы и референдум о вступлении страны в ЕС. По мнению экспертов, текущая предвыборная кампания является одной из самых грязных за последние 33 года. В частности, отмечается, что текущая власть не допускает к участию в выборах кандидатов от оппозиционных партий. Об этом пишут авторы проекта «Независимый общественный мониторинг», ссылаясь на политологов, в частности — доцента кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Владимира Шаповалова. «Кандидата от оппозиционного блока „Победа“, который был бы реальным конкурентом Майи Санду, нет. Бывшего президента страны Игоря Додона, который счел невозможным в таких условиях принимать участие в выборах, нет», — дал прогноз политолог Шаповалов. По его словам, на выборах представлено 11 кандидатов, но серьезным конкурентом для действующего президента Майи Санду является только Александр Стояногло, которого поддерживает социалистическая партия. Эксперты утверждают, что эти выборы — самые грязные в стране за последние 33 года. Шаповалов также указывает на беспрецедентное давление власти на оппозиционных кандидатов и на активное участие западных стран в выборной кампании. При этом эксперт подчеркивает, что президенту Санду может быть сложно сохранить свои позиции даже в случае победы из-за ослабления ее авторитета среди населения, так же обострения протестных настроений. В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов подчеркивает, что выборы несут глубокий геополитический контекст. По его мнению, стремление Майи Санду к европейской интеграции противостоит внешнему давлению и антироссийским настроениям. «Выборы рассматриваются как судьбоносные. И Майя Санду ставит вопрос — либо Молдова голосует на выборах за уход в Европу, либо ее поглотит Россия», — подчеркнул аналитик. Он добавил, что Запад стремится втянуть Молдавию, в активный конфликт с РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Молдавии 20 октября состоятся президентские выборы и референдум о вступлении страны в ЕС. По мнению экспертов, текущая предвыборная кампания является одной из самых грязных за последние 33 года. В частности, отмечается, что текущая власть не допускает к участию в выборах кандидатов от оппозиционных партий. Об этом пишут авторы проекта «Независимый общественный мониторинг», ссылаясь на политологов, в частности — доцента кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Владимира Шаповалова. «Кандидата от оппозиционного блока „Победа“, который был бы реальным конкурентом Майи Санду, нет. Бывшего президента страны Игоря Додона, который счел невозможным в таких условиях принимать участие в выборах, нет», — дал прогноз политолог Шаповалов. По его словам, на выборах представлено 11 кандидатов, но серьезным конкурентом для действующего президента Майи Санду является только Александр Стояногло, которого поддерживает социалистическая партия. Эксперты утверждают, что эти выборы — самые грязные в стране за последние 33 года. Шаповалов также указывает на беспрецедентное давление власти на оппозиционных кандидатов и на активное участие западных стран в выборной кампании. При этом эксперт подчеркивает, что президенту Санду может быть сложно сохранить свои позиции даже в случае победы из-за ослабления ее авторитета среди населения, так же обострения протестных настроений. В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов подчеркивает, что выборы несут глубокий геополитический контекст. По его мнению, стремление Майи Санду к европейской интеграции противостоит внешнему давлению и антироссийским настроениям. «Выборы рассматриваются как судьбоносные. И Майя Санду ставит вопрос — либо Молдова голосует на выборах за уход в Европу, либо ее поглотит Россия», — подчеркнул аналитик. Он добавил, что Запад стремится втянуть Молдавию, в активный конфликт с РФ.